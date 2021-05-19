https://ria.ru/20210519/politsiya-1732911481.html

Полиция на Урале задержала мужчину, бегавшего по стеллажам в супермаркете

Полиция на Урале задержала мужчину, бегавшего по стеллажам в супермаркете - РИА Новости, 19.05.2021

Полиция на Урале задержала мужчину, бегавшего по стеллажам в супермаркете

Полиция в Нижнем Тагиле задержала мужчину, который неадекватно вел себя в супермаркете "Мегамарт", и передала его медикам, сообщили журналистам в пресс-группе... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:59

2021-05-19T10:59

2021-05-19T10:59

нижний тагил

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле задержала мужчину, который неадекватно вел себя в супермаркете "Мегамарт", и передала его медикам, сообщили журналистам в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как молодой человек забрался на верхние стеллажи, бегает по ним, а также ползает по подвесным лампам на потолке."Сотрудники полиции выезжали по вызову представителей магазина. Задержанный 30-летний житель Ленинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера и связанные с незаконным оборотом наркотиков, передан бригаде скорой помощи и направлен в специализированное медучреждение. В отделе полиции № 16 по заявлению представителей торговой точки организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - сказали в пресс-группе.

https://ria.ru/20210319/pistolet-1601928836.html

нижний тагил

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, происшествия