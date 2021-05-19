https://ria.ru/20210519/politika-1732955649.html

Москва готова быть посредником между Палестиной и Израилем, заявили в МИД

Москва готова быть посредником между Палестиной и Израилем, заявили в МИД - РИА Новости, 19.05.2021

Москва готова быть посредником между Палестиной и Израилем, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил послу Израиля в Москве Александру Бен Цви о готовности России к посредничеству между палестинцами и израильтянами,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:05

2021-05-19T14:05

2021-05-19T14:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

михаил богданов

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил послу Израиля в Москве Александру Бен Цви о готовности России к посредничеству между палестинцами и израильтянами, сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство."В ходе откровенного обмена мнениями по ситуации в израильско-палестинских отношениях, в том числе вокруг сектора Газа, с российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией напряженности и акцентирована недопустимость шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения", - сообщило ведомство."При этом была подтверждена неизменная готовность Москвы к предоставлению заинтересованным сторонам посреднических услуг в целях содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе", - отметили в министерстве.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3,7 тысячи ракет, около 540 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 217, среди жертв 63 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210518/eskalatsiya-1732853972.html

https://ria.ru/20210519/konflikt-1732943353.html

россия

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, михаил богданов, палестина, израиль, в мире