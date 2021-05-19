https://ria.ru/20210519/pogoda-1732976505.html
Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве
Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве - РИА Новости, 19.05.2021
Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве
Начало лета в Москве ожидается прохладным, открытие купального сезона может сдвинуться на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:40
2021-05-19T15:40
2021-05-19T16:11
погода
москва
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начало лета в Москве ожидается прохладным, открытие купального сезона может сдвинуться на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, купальный сезон обычно открывается, когда вода прогревается до 18 градусов, сейчас ее температура в центральной России – около 14 градусов. Приток солнечного тепла в конце мая будет не таким мощным, как это было в минувшие дни с рекордными температурами. Кроме того, начнутся ливневые дожди с грозами. Поэтому вода будет прогреваться медленно, в лучшем случае к концу месяца температура поднимется до 16 градусов."Поэтому я думаю, что до конца мая ни про какой купальный сезон речи быть не может. И начало лета будет относительно прохладным. Прохлада будет связана с первой половиной июня, когда температурный фон будет на 0,5-1 градус ниже нормы на большей части европейской России. Обычно в Москве купальный сезон открывается 1 июня – я прогнозирую, что это произойдет в самом оптимистичном случае, в чем я несколько сомневаюсь. Думаю, что открытие будет сдвинуто несколько вперед, может, на неделю или две", - рассказал Тишковец.Метеоролог уточнил, что и на Черном море температура воды варьируется на уровне 15-16 градусов – в Анапе, Сочи, Туапсе.Настоящее лето наступит в Москве в середине июня, в июле и августе тепло сохранится, сообщил Тишковец."Первая половина июня будет относительно нежаркой, чуть свежее, чем должно быть по многолетним показателям, но к середине восстановится температурный фон в рамках нормы. Дневная норма для июня составляет 21,7 градуса и ночная – 11,5 градуса. К середине июня вижу переход температуры из отрицательного отклонения от нормы: от прохлады вливаемся в нормальное русло", - рассказал синоптик.Он уточнил, что тепло сохранится во второй половине месяца с пролонгацией на июль и август. "Настоящее нормальное лето наступит примерно с середины июня. Я бы отпуск планировал не раньше этого срока в центральной России", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20210518/pogoda-1732805906.html
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погода, москва, общество
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начало лета в Москве ожидается прохладным, открытие купального сезона может сдвинуться на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, купальный сезон обычно открывается, когда вода прогревается до 18 градусов, сейчас ее температура в центральной России – около 14 градусов. Приток солнечного тепла в конце мая будет не таким мощным, как это было в минувшие дни с рекордными температурами. Кроме того, начнутся ливневые дожди с грозами. Поэтому вода будет прогреваться медленно, в лучшем случае к концу месяца температура поднимется до 16 градусов.
"Поэтому я думаю, что до конца мая ни про какой купальный сезон речи быть не может. И начало лета будет относительно прохладным. Прохлада будет связана с первой половиной июня, когда температурный фон будет на 0,5-1 градус ниже нормы на большей части европейской России. Обычно в Москве купальный сезон открывается 1 июня – я прогнозирую, что это произойдет в самом оптимистичном случае, в чем я несколько сомневаюсь. Думаю, что открытие будет сдвинуто несколько вперед, может, на неделю или две", - рассказал Тишковец.
Метеоролог уточнил, что и на Черном море температура воды варьируется на уровне 15-16 градусов – в Анапе, Сочи, Туапсе.
Настоящее лето наступит в Москве в середине июня, в июле и августе тепло сохранится, сообщил Тишковец.
"Первая половина июня будет относительно нежаркой, чуть свежее, чем должно быть по многолетним показателям, но к середине восстановится температурный фон в рамках нормы. Дневная норма для июня составляет 21,7 градуса и ночная – 11,5 градуса. К середине июня вижу переход температуры из отрицательного отклонения от нормы: от прохлады вливаемся в нормальное русло", - рассказал синоптик.
Он уточнил, что тепло сохранится во второй половине месяца с пролонгацией на июль и август. "Настоящее нормальное лето наступит примерно с середины июня. Я бы отпуск планировал не раньше этого срока в центральной России", - заключил синоптик.