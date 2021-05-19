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Москвичей предупредили о грозе и граде
Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 19.05.2021
Москвичей предупредили о грозе и граде
Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:07
2021-05-19T10:48
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк."При облачной погоде с прояснениями нас ожидают дожди, грозы, местами возможен град. В столице плюс 25-27, в Подмосковье плюс 22-27 градусов тепла, на востоке области до плюс 30", - сказала Волосюк.Она отметила, что основные погодные ненастья начнутся с южных районов области уже в середине дня.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе возможно усиление до 15-20 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормы.
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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о грозе и граде

08:07 19.05.2021 (обновлено: 10:48 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.
"При облачной погоде с прояснениями нас ожидают дожди, грозы, местами возможен град. В столице плюс 25-27, в Подмосковье плюс 22-27 градусов тепла, на востоке области до плюс 30", - сказала Волосюк.
Она отметила, что основные погодные ненастья начнутся с южных районов области уже в середине дня.
Синоптик добавила, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе возможно усиление до 15-20 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормы.
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