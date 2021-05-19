https://ria.ru/20210519/pogoda-1732890438.html

Москвичей предупредили о грозе и граде

Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 19.05.2021

Москвичей предупредили о грозе и граде

Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:07

2021-05-19T08:07

2021-05-19T10:48

елена волосюк

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк."При облачной погоде с прояснениями нас ожидают дожди, грозы, местами возможен град. В столице плюс 25-27, в Подмосковье плюс 22-27 градусов тепла, на востоке области до плюс 30", - сказала Волосюк.Она отметила, что основные погодные ненастья начнутся с южных районов области уже в середине дня.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе возможно усиление до 15-20 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормы.

https://ria.ru/20210518/zhara-1732790454.html

москва

московская область (подмосковье)

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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество