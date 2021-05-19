https://ria.ru/20210519/pogoda-1732890438.html
Москвичей предупредили о грозе и граде
Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 19.05.2021
Москвичей предупредили о грозе и граде
Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:07
2021-05-19T08:07
2021-05-19T10:48
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дожди, грозы и местами град ожидаются в Москве в середине дня в среду, температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк."При облачной погоде с прояснениями нас ожидают дожди, грозы, местами возможен град. В столице плюс 25-27, в Подмосковье плюс 22-27 градусов тепла, на востоке области до плюс 30", - сказала Волосюк.Она отметила, что основные погодные ненастья начнутся с южных районов области уже в середине дня.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе возможно усиление до 15-20 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормы.
https://ria.ru/20210518/zhara-1732790454.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_272:540:2282:2048_1920x0_80_0_0_a085564d9a6ac1f67dbaecdd031a3e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество