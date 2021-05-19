https://ria.ru/20210519/pogoda-1732889258.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра - РИА Новости, 19.05.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T07:46

2021-05-19T07:46

2021-05-19T07:46

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение в Москве действует с 10.00 до 21.00 среды. В Подмосковье - с 09.00 до 21.00 19 мая.

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество