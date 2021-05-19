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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра - РИА Новости, 19.05.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:46
2021-05-19T07:46
2021-05-19T07:46
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение в Москве действует с 10.00 до 21.00 среды. В Подмосковье - с 09.00 до 21.00 19 мая.
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