https://ria.ru/20210519/podmoskove-1732918698.html

В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке

В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке - РИА Новости, 19.05.2021

В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке

В Мособлдуме предложили в целях защиты окружающей среды отказаться от запуска воздушных шаров на последнем звонке и выпускном в подмосковных школах, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:32

2021-05-19T11:32

2021-05-19T11:32

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Мособлдуме предложили в целях защиты окружающей среды отказаться от запуска воздушных шаров на последнем звонке и выпускном в подмосковных школах, сообщает пресс-служба думы."Я думаю, нужно отказаться от запуска шаров, заменив их на не менее красивые и зрелищные альтернативы. И уверена, что наша подмосковная молодёжь поддержит эту инициативу", - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, которую цитирует пресс-служба.По данным исследования Мособлдумы в социальных сетях, 57% респондентов высказались за полный запрет запуска гелиевых шаров, 29% опрошенных считают, что запуск нужно разрешить, но обязать организаторов правильно утилизировать оставшийся мусор. Ещё 16% считают, что запуск шариков – это важная часть многих мероприятий и запрет вводить не нужно.Участниками заседания предложили ввести ограничения на использование шариков и небесных фонариков на акциях, форумах, массовых мероприятиях на особо охраняемых природных территориях областного значения, а также в парках, скверах и зонах отдыха. Также предложили рассказывать школьникам на экологических уроках о вреде запуска шаров в небо, поделились в пресс-службе ведомства."Необходимо также создать социальный ролик, фильм или мультик о вреде таких изделий для экологии. Для детей это будет более наглядно", - дополнила председатель Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной Палаты Московской области Елена Гришина, которую цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210518/svyaz-1732842056.html

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