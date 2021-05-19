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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210519/podmoskove-1732918698.html
В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке
В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке - РИА Новости, 19.05.2021
В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке
В Мособлдуме предложили в целях защиты окружающей среды отказаться от запуска воздушных шаров на последнем звонке и выпускном в подмосковных школах, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:32
2021-05-19T11:32
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Мособлдуме предложили в целях защиты окружающей среды отказаться от запуска воздушных шаров на последнем звонке и выпускном в подмосковных школах, сообщает пресс-служба думы."Я думаю, нужно отказаться от запуска шаров, заменив их на не менее красивые и зрелищные альтернативы. И уверена, что наша подмосковная молодёжь поддержит эту инициативу", - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, которую цитирует пресс-служба.По данным исследования Мособлдумы в социальных сетях, 57% респондентов высказались за полный запрет запуска гелиевых шаров, 29% опрошенных считают, что запуск нужно разрешить, но обязать организаторов правильно утилизировать оставшийся мусор. Ещё 16% считают, что запуск шариков – это важная часть многих мероприятий и запрет вводить не нужно.Участниками заседания предложили ввести ограничения на использование шариков и небесных фонариков на акциях, форумах, массовых мероприятиях на особо охраняемых природных территориях областного значения, а также в парках, скверах и зонах отдыха. Также предложили рассказывать школьникам на экологических уроках о вреде запуска шаров в небо, поделились в пресс-службе ведомства."Необходимо также создать социальный ролик, фильм или мультик о вреде таких изделий для экологии. Для детей это будет более наглядно", - дополнила председатель Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной Палаты Московской области Елена Гришина, которую цитирует пресс-служба.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

В Подмосковье могут отказаться от воздушных шаров на последнем звонке

11:32 19.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВыпускники средней школы отпускают воздушные шары после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе
Выпускники средней школы отпускают воздушные шары после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Мособлдуме предложили в целях защиты окружающей среды отказаться от запуска воздушных шаров на последнем звонке и выпускном в подмосковных школах, сообщает пресс-служба думы.
"Я думаю, нужно отказаться от запуска шаров, заменив их на не менее красивые и зрелищные альтернативы. И уверена, что наша подмосковная молодёжь поддержит эту инициативу", - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, которую цитирует пресс-служба.
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По данным исследования Мособлдумы в социальных сетях, 57% респондентов высказались за полный запрет запуска гелиевых шаров, 29% опрошенных считают, что запуск нужно разрешить, но обязать организаторов правильно утилизировать оставшийся мусор. Ещё 16% считают, что запуск шариков – это важная часть многих мероприятий и запрет вводить не нужно.
"Шарики улетают в небо, а потом оказываются в наших лесах, реках, животные принимают их за еду. Это недопустимо с точки зрения экологии. Поэтому мы предлагаем заменить массовый запуск шариков на более экологичные варианты. Это может быть посадка деревьев в память о выпуске, украшение цветами и прочее. Дети, когда видят, что есть альтернативные решения, с удовольствием их воплощают в жизнь", - подчеркнула Полякова.
Участниками заседания предложили ввести ограничения на использование шариков и небесных фонариков на акциях, форумах, массовых мероприятиях на особо охраняемых природных территориях областного значения, а также в парках, скверах и зонах отдыха. Также предложили рассказывать школьникам на экологических уроках о вреде запуска шаров в небо, поделились в пресс-службе ведомства.
"Необходимо также создать социальный ролик, фильм или мультик о вреде таких изделий для экологии. Для детей это будет более наглядно", - дополнила председатель Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной Палаты Московской области Елена Гришина, которую цитирует пресс-служба.
 
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