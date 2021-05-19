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Туризм
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На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения
На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения - РИА Новости, 19.05.2021
На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения
Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) перевел провинцию Пхукет из списка красных зон в список оранжевых, рестораны могут вернуться к... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:50
2021-05-19T10:50
туризм
отдых на море
коронавирус covid-19
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туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) перевел провинцию Пхукет из списка красных зон в список оранжевых, рестораны могут вернуться к обычным часам работы (с соблюдением сохранившего силу запрета на алкоголь), сообщает газета "Новости Пхукета"."До этого все рестораны Пхукета – считавшегося красной зоной – могли обслуживать посетителей только до 21:00. Теперь это ограничение снято, но запрет на подачу и распитие алкоголя остается в силе", – сказал вице-губернатор провинции Пияпонг Чувонг.Также в оранжевых зонах разрешены групповые мероприятия с числом участников до 50 человек, а магазины и рынки могут вернуться к обычным часам работы. Впрочем, власти непосредственно Пхукета пока не подтвердили соответствующие изменения. Смягчение ограничений на Пхукете происходит на фоне продолжающегося снижения числа ежедневно регистрируемых новых случаев СOVID-19. Уже три дня подряд этот показатель ниже десяти.По официальным данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), в субботу (15 мая) их было четыре, в воскресенье (16 мая) – два, в понедельник (17 мая) – снова четыре.Всего с начала третьей волны коронавируса на Пхукете было зарегистрировано 608 заболеваний. По состоянию на вечер 17 мая в больницах находились 146 человек, 468 были благополучно выписаны, один пациент скончался.
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отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения

10:50 19.05.2021
 
© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) перевел провинцию Пхукет из списка красных зон в список оранжевых, рестораны могут вернуться к обычным часам работы (с соблюдением сохранившего силу запрета на алкоголь), сообщает газета "Новости Пхукета".
"До этого все рестораны Пхукета – считавшегося красной зоной – могли обслуживать посетителей только до 21:00. Теперь это ограничение снято, но запрет на подачу и распитие алкоголя остается в силе", – сказал вице-губернатор провинции Пияпонг Чувонг.
Также в оранжевых зонах разрешены групповые мероприятия с числом участников до 50 человек, а магазины и рынки могут вернуться к обычным часам работы. Впрочем, власти непосредственно Пхукета пока не подтвердили соответствующие изменения.
Смягчение ограничений на Пхукете происходит на фоне продолжающегося снижения числа ежедневно регистрируемых новых случаев СOVID-19. Уже три дня подряд этот показатель ниже десяти.
По официальным данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), в субботу (15 мая) их было четыре, в воскресенье (16 мая) – два, в понедельник (17 мая) – снова четыре.
Всего с начала третьей волны коронавируса на Пхукете было зарегистрировано 608 заболеваний. По состоянию на вечер 17 мая в больницах находились 146 человек, 468 были благополучно выписаны, один пациент скончался.
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Туризмотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиланд
 
 
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