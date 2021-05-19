https://ria.ru/20210519/pkhuket-1732824190.html

На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения

На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения - РИА Новости, 19.05.2021

На Пхукете смягчаются коронавирусные ограничения

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) перевел провинцию Пхукет из списка красных зон в список оранжевых, рестораны могут вернуться к... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:50

2021-05-19T10:50

2021-05-19T10:50

туризм

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/40/1559094096_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_f8c5b32a1a740e665ec49dd21003191e.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) перевел провинцию Пхукет из списка красных зон в список оранжевых, рестораны могут вернуться к обычным часам работы (с соблюдением сохранившего силу запрета на алкоголь), сообщает газета "Новости Пхукета"."До этого все рестораны Пхукета – считавшегося красной зоной – могли обслуживать посетителей только до 21:00. Теперь это ограничение снято, но запрет на подачу и распитие алкоголя остается в силе", – сказал вице-губернатор провинции Пияпонг Чувонг.Также в оранжевых зонах разрешены групповые мероприятия с числом участников до 50 человек, а магазины и рынки могут вернуться к обычным часам работы. Впрочем, власти непосредственно Пхукета пока не подтвердили соответствующие изменения. Смягчение ограничений на Пхукете происходит на фоне продолжающегося снижения числа ежедневно регистрируемых новых случаев СOVID-19. Уже три дня подряд этот показатель ниже десяти.По официальным данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), в субботу (15 мая) их было четыре, в воскресенье (16 мая) – два, в понедельник (17 мая) – снова четыре.Всего с начала третьей волны коронавируса на Пхукете было зарегистрировано 608 заболеваний. По состоянию на вечер 17 мая в больницах находились 146 человек, 468 были благополучно выписаны, один пациент скончался.

https://ria.ru/20210420/tailand-1729076583.html

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд