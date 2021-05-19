https://ria.ru/20210519/pamfilova-1732938573.html

Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих

Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих - РИА Новости, 19.05.2021

Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК поручила разработать версию системы дистанционного электронного... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:56

2021-05-19T12:56

2021-05-19T13:13

россия

элла памфилова

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК поручила разработать версию системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих.В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек или 52% от подавших заявление. Участвовать в тренировке могли жители всех регионов России."Конечно, обязательно надо сделать версию для слабовидящих. Это довольно активная часть избирателей. Я уже дала поручение, сейчас будем разрабатывать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, говоря о дистанционном электронном голосовании.

https://ria.ru/20210519/golosovanie-1732927648.html

россия

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2021

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россия, элла памфилова, общество