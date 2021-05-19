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Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих
Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих - РИА Новости, 19.05.2021
Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК поручила разработать версию системы дистанционного электронного... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:56
2021-05-19T13:13
россия
элла памфилова
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК поручила разработать версию системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих.В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек или 52% от подавших заявление. Участвовать в тренировке могли жители всех регионов России."Конечно, обязательно надо сделать версию для слабовидящих. Это довольно активная часть избирателей. Я уже дала поручение, сейчас будем разрабатывать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, говоря о дистанционном электронном голосовании.
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россия, элла памфилова, общество

Систему онлайн-голосования адаптируют для слабовидящих

12:56 19.05.2021 (обновлено: 13:13 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК поручила разработать версию системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих.
В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек или 52% от подавших заявление. Участвовать в тренировке могли жители всех регионов России.
"Конечно, обязательно надо сделать версию для слабовидящих. Это довольно активная часть избирателей. Я уже дала поручение, сейчас будем разрабатывать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, говоря о дистанционном электронном голосовании.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
12:11
ЦИК отберет регионы для онлайн-голосования по итогам тренировки
 
РоссияЭлла ПамфиловаОбщество
 
 
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