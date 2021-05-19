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Названа предварительная причина отравления 11 школьников в Новокузнецке
Названа предварительная причина отравления 11 школьников в Новокузнецке - РИА Новости, 19.05.2021
Названа предварительная причина отравления 11 школьников в Новокузнецке
В школе №26 города Новокузнецка Кемеровской области, где 11 детей обратились за медпомощью, распылили, по предварительным данным, перцовый баллончик, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:41
2021-05-19T07:42
кемерово
кемеровская область
россия
новокузнецк
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. В школе №26 города Новокузнецка Кемеровской области, где 11 детей обратились за медпомощью, распылили, по предварительным данным, перцовый баллончик, сообщает пресс-служба полицейского главка.Ранее сообщалось, что в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из газового баллончика, с отравлением в медучреждения города доставлены одиннадцать школьников. На момент медицинской эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести.Ведомство отмечает, что на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа УМВД России по городу Новокузнецку, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Уточняется, что в образовательном учреждении проведена эвакуация учеников и персонала."В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
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кемерово, кемеровская область, россия, новокузнецк, происшествия

Названа предварительная причина отравления 11 школьников в Новокузнецке

07:41 19.05.2021 (обновлено: 07:42 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. В школе №26 города Новокузнецка Кемеровской области, где 11 детей обратились за медпомощью, распылили, по предварительным данным, перцовый баллончик, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ранее сообщалось, что в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из газового баллончика, с отравлением в медучреждения города доставлены одиннадцать школьников. На момент медицинской эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести.
Ведомство отмечает, что на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа УМВД России по городу Новокузнецку, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Уточняется, что в образовательном учреждении проведена эвакуация учеников и персонала.
"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
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