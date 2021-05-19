https://ria.ru/20210519/otkhody-1732982319.html
Полигон для вывоза отходов из ЦЭЗ Байкала построят к сентябрю
Полигон для вывоза отходов из ЦЭЗ Байкала построят к сентябрю - РИА Новости, 19.05.2021
Полигон для вывоза отходов из ЦЭЗ Байкала построят к сентябрю
Полигон для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из населенных пунктов Центральной экологической зоны Байкала в Слюдянском районе должны построить к 1... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:04
2021-05-19T16:04
2021-05-19T16:04
иркутская область
жкх
игорь кобзев
светлана радионова
байкал
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
слюдянский район
иркутская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602011509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1c5c3c095c740969f1bf764b0b81b37.jpg
ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости. Полигон для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из населенных пунктов Центральной экологической зоны Байкала в Слюдянском районе должны построить к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду во время рабочей поездки в Слюдянский район оценили темпы работ по строительству полигона для размещения твердых коммунальных отходов.Большая часть Слюдянского района Иркутской области расположена в границах Центральной экологической зоны озера Байкал. В настоящее время здесь нет санкционированного объекта для размещения отходов, при этом их общее расчетное количество составляет в год более 20 тонн. Строительство полигона началось в 2019 году. Его планируемая мощность - 60 тысяч кубических метров в год, мощность сортировочной станции - 50 тысяч тонн в год. Стоимость объекта более 300 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы.Полигон располагается в районе реки Быстрая, неподалеку от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды."Представитель подрядной организации заверил Светлану Радионову и Игоря Кобзева, что строительство будет завершено 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.По словам главы Иркутской области, возведение объекта идет недостаточно активно. Администрации района поручено еженедельно контролировать ход работ. Губернатор также поручил установить на территории будущего полигона камеры видеонаблюдения, чтобы можно было отслеживать темпы строительства в онлайн-режиме.
https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html
https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html
байкал
слюдянский район
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602011509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5aaafb0e3595a859424cfa7d3da24b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, игорь кобзев, светлана радионова, байкал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), слюдянский район, иркутская область, общество
ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости.
Полигон для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из населенных пунктов Центральной экологической зоны Байкала
в Слюдянском районе
должны построить к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области
.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
и глава Росприроднадзора Светлана Радионова
в среду во время рабочей поездки в Слюдянский район оценили темпы работ по строительству полигона для размещения твердых коммунальных отходов.
Большая часть Слюдянского района Иркутской области расположена в границах Центральной экологической зоны озера Байкал. В настоящее время здесь нет санкционированного объекта для размещения отходов, при этом их общее расчетное количество составляет в год более 20 тонн. Строительство полигона началось в 2019 году. Его планируемая мощность - 60 тысяч кубических метров в год, мощность сортировочной станции - 50 тысяч тонн в год. Стоимость объекта более 300 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы.
Полигон располагается в районе реки Быстрая, неподалеку от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды.
"Представитель подрядной организации заверил Светлану Радионову и Игоря Кобзева, что строительство будет завершено 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
По словам главы Иркутской области, возведение объекта идет недостаточно активно. Администрации района поручено еженедельно контролировать ход работ. Губернатор также поручил установить на территории будущего полигона камеры видеонаблюдения, чтобы можно было отслеживать темпы строительства в онлайн-режиме.