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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210519/orenburzhe-1732925914.html
Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин
Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин - РИА Новости, 19.05.2021
Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин
Пяти многодетным семьям Оренбуржья, ставшим победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" и областного "Лучшая многодетная семья... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:04
2021-05-19T12:04
оренбургская область
многодетные семьи
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 19 мая- РИА Новости. Пяти многодетным семьям Оренбуржья, ставшим победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" и областного "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2021", вручены ключи от новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Воспитывать ребенка – большая ответственность, а достойно растить троих и более малышей - это огромный труд, заслуживающий самого глубокого уважения. Знаю это не понаслышке, так как рос в многодетной семье. У меня самого трое детей, и это огромное счастье - собираться вместе большой семьей, как вы сегодня собрались в этом зале", - сказал глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей.Он также сообщил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки многодетных семей, в Оренбержье разработан перечень региональных мер. Например, при рождении двойни или тройни предусмотрена выплата по 25 тысяч рублей на каждого ребенка."Для многодетных семей предусмотрен региональный материнский капитал в размере 119203 рубля. Учитывая его востребованность, мы продлили выдачу капитала до конца 2026 года. Уже больше 10 тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки, а с 2019 года мы предоставили право оренбуржцам самим выбирать между землей и денежной компенсацией. В этом году мы увеличили ее размер до 300 тысяч рублей. Еще 51 миллион в текущем году мы выделили на строительство и приобретение жилья многодетным семьям. В нашем регионе ценность семьи всегда будет высшим приоритетом", - сказал Паслер. Оренбургская область участвует во Всероссийском конкурсе "Семья года" с 2015 года.
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многодетные семьи, денис паслер

Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин

12:04 19.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиПобедители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" и областного "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2021"
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса Семья года и областного Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 19 мая- РИА Новости. Пяти многодетным семьям Оренбуржья, ставшим победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" и областного "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2021", вручены ключи от новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Воспитывать ребенка – большая ответственность, а достойно растить троих и более малышей - это огромный труд, заслуживающий самого глубокого уважения. Знаю это не понаслышке, так как рос в многодетной семье. У меня самого трое детей, и это огромное счастье - собираться вместе большой семьей, как вы сегодня собрались в этом зале", - сказал глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей.
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Он также сообщил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки многодетных семей, в Оренбержье разработан перечень региональных мер. Например, при рождении двойни или тройни предусмотрена выплата по 25 тысяч рублей на каждого ребенка.
"Для многодетных семей предусмотрен региональный материнский капитал в размере 119203 рубля. Учитывая его востребованность, мы продлили выдачу капитала до конца 2026 года. Уже больше 10 тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки, а с 2019 года мы предоставили право оренбуржцам самим выбирать между землей и денежной компенсацией. В этом году мы увеличили ее размер до 300 тысяч рублей. Еще 51 миллион в текущем году мы выделили на строительство и приобретение жилья многодетным семьям. В нашем регионе ценность семьи всегда будет высшим приоритетом", - сказал Паслер.
Оренбургская область участвует во Всероссийском конкурсе "Семья года" с 2015 года.
 
Оренбургская областьМногодетные семьиДенис Паслер
 
 
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