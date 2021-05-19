https://ria.ru/20210519/orenburzhe-1732925914.html

Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин

Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин - РИА Новости, 19.05.2021

Пять многодетных семей Оренбуржья получили ключи от новых машин

Пяти многодетным семьям Оренбуржья, ставшим победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" и областного "Лучшая многодетная семья... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:04

2021-05-19T12:04

2021-05-19T12:04

оренбургская область

многодетные семьи

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 19 мая- РИА Новости. Пяти многодетным семьям Оренбуржья, ставшим победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" и областного "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2021", вручены ключи от новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Воспитывать ребенка – большая ответственность, а достойно растить троих и более малышей - это огромный труд, заслуживающий самого глубокого уважения. Знаю это не понаслышке, так как рос в многодетной семье. У меня самого трое детей, и это огромное счастье - собираться вместе большой семьей, как вы сегодня собрались в этом зале", - сказал глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей.Он также сообщил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки многодетных семей, в Оренбержье разработан перечень региональных мер. Например, при рождении двойни или тройни предусмотрена выплата по 25 тысяч рублей на каждого ребенка."Для многодетных семей предусмотрен региональный материнский капитал в размере 119203 рубля. Учитывая его востребованность, мы продлили выдачу капитала до конца 2026 года. Уже больше 10 тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки, а с 2019 года мы предоставили право оренбуржцам самим выбирать между землей и денежной компенсацией. В этом году мы увеличили ее размер до 300 тысяч рублей. Еще 51 миллион в текущем году мы выделили на строительство и приобретение жилья многодетным семьям. В нашем регионе ценность семьи всегда будет высшим приоритетом", - сказал Паслер. Оренбургская область участвует во Всероссийском конкурсе "Семья года" с 2015 года.

https://ria.ru/20210428/rasselenie-1730296495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетные семьи, денис паслер