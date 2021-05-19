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Круглый стол ЭИСИ об образовании
Круглый стол ЭИСИ об образовании - РИА Новости, 19.05.2021
Круглый стол ЭИСИ об образовании
20 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы".
2021-05-19T11:17
2021-05-19T18:12
анонсы
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Задать вопросУчастники:- сенатор РФ, председатель координационного совета Российского общества "Знание" Любовь ГЛЕБОВА;- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир ПИРОЖКОВ; - эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ. Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ. 20 мая в восьми регионах Российской Федерации начнется просветительский марафон "Новое знание". Мероприятие станет отправной точкой для новых форматов работы российского общества "Знание" как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. Опыт этой организации показывает, как образовательные проекты могут адаптироваться к современным реалиям, внедрять новые технологии в традиционные процессы и выполнять свои функции еще более качественно. Сегодня запрос на такие проекты особенно велик: общество активно насыщается информацией – нужно повышать навыки населения по оперированию различными сведениями. Какие задачи и по каким направлениям должно решать современное просвещение? Какие образовательные формы сегодня особенно востребованы и эффективны? Какова роль государства в регулировании просветительской деятельности?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ об образовании

11:17 19.05.2021 (обновлено: 18:12 19.05.2021)
 
Читать ria.ru в
20 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы".
Задать вопрос

Участники:
- сенатор РФ, председатель координационного совета Российского общества "Знание" Любовь ГЛЕБОВА;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир ПИРОЖКОВ;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ.

Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

20 мая в восьми регионах Российской Федерации начнется просветительский марафон "Новое знание". Мероприятие станет отправной точкой для новых форматов работы российского общества "Знание" как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. Опыт этой организации показывает, как образовательные проекты могут адаптироваться к современным реалиям, внедрять новые технологии в традиционные процессы и выполнять свои функции еще более качественно.
Сегодня запрос на такие проекты особенно велик: общество активно насыщается информацией – нужно повышать навыки населения по оперированию различными сведениями. Какие задачи и по каким направлениям должно решать современное просвещение? Какие образовательные формы сегодня особенно востребованы и эффективны? Какова роль государства в регулировании просветительской деятельности?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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