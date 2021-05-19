https://ria.ru/20210519/novozhilova-1733041167.html

Умерла актриса Галина Новожилова

Умерла актриса Галина Новожилова - РИА Новости, 19.05.2021

Умерла актриса Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре, где она служила с... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T21:15

2021-05-19T21:15

2021-05-19T21:15

культура

галина новожилова

россия

российский академический молодежный театр

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре, где она служила с 1945 по 2003 год. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно. Причина смерти не уточняется. Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. За плечами актрисы более 30 работ в кино и 60 в театре. Также она участвовала в озвучении мультфильмов и аудиокниг, работала на радио. Голосом Новожиловой говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в "Двенадцати месяцах", белка в "Лесной истории" (1956 год) и паж в мультфильме "Человечка нарисовал я" (1960 год).В 2002 году артистку наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина новожилова, россия, российский академический молодежный театр