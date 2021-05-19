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Умерла актриса Галина Новожилова
Умерла актриса Галина Новожилова - РИА Новости, 19.05.2021
Умерла актриса Галина Новожилова
Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре, где она служила с... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:15
2021-05-19T21:15
2021-05-19T21:15
культура
галина новожилова
россия
российский академический молодежный театр
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре, где она служила с 1945 по 2003 год. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно. Причина смерти не уточняется. Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. За плечами актрисы более 30 работ в кино и 60 в театре. Также она участвовала в озвучении мультфильмов и аудиокниг, работала на радио. Голосом Новожиловой говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в "Двенадцати месяцах", белка в "Лесной истории" (1956 год) и паж в мультфильме "Человечка нарисовал я" (1960 год).В 2002 году артистку наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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галина новожилова, россия, российский академический молодежный театр