https://ria.ru/20210519/novostroyki-1732973786.html

Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья

Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья - РИА Новости, 19.05.2021

Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья

К 2023 году более шестисот семей Пермского края переедут из аварийного жилья в новостройки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:27

2021-05-19T15:27

2021-05-19T15:27

жилье

дмитрий махонин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

госстройнадзор

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 19 мая — РИА Новости. К 2023 году более шестисот семей Пермского края переедут из аварийного жилья в новостройки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, все новостройки будут сданы в 2022 году. "Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры. Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой. Это важно для развития края. К 2030 году нам необходимо вводить в эксплуатацию 1,6 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Это поможет предоставить людям широкий выбор для улучшения жилищных условий и позволит решать проблемы по расселению "аварийки", предоставления жилья отдельным категориям граждан", – говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.По его словам, при реализации планов по строительству необходимо строго контролировать строительство домов. Махонин дал соответствующее поручение региональному Минстрою. "Важно, чтобы граждане заехали в качественные дома. Сейчас строительство многоквартирных домов ведется под наблюдением Госстройнадзора. Для всех домов, в том числе одноэтажных, обязательно положительное заключение экспертизы. Приемку квартир проводит комиссия с участием минстроя. Мы рассчитываем, что эти меры помогут реализовать проекты без задержек. Однако мы не забываем прошлый опыт работы с недобросовестными застройщиками, которые создали проблемные объекты. Наша главная задача – предоставить людям благоустроенные квартиры в обещанные сроки, поэтому параллельно со стройкой нужно иметь запасной вариант расселения в хорошие квартиры на вторичном рынке региона или выплату компенсаций", – отметил Махонин. В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что строительство новых домов для переселенцев из аварийного жилого фонда ведется в рамках третьего этапа нацпроекта "Жилье и городская среда". "Стартовал этап в 2021 году и завершится в конце 2022 года. В нем участвуют 29 муниципалитетов. В сумме в этих территориях по третьему этапу планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, из них 14,8 тысяч квадратных метров уже расселены", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210518/loshad-1732800266.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, дмитрий махонин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госстройнадзор, пермский край, общество