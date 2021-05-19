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Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья
Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья - РИА Новости, 19.05.2021
Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья
К 2023 году более шестисот семей Пермского края переедут из аварийного жилья в новостройки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:27
2021-05-19T15:27
жилье
дмитрий махонин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госстройнадзор
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 19 мая — РИА Новости. К 2023 году более шестисот семей Пермского края переедут из аварийного жилья в новостройки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, все новостройки будут сданы в 2022 году. "Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры. Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой. Это важно для развития края. К 2030 году нам необходимо вводить в эксплуатацию 1,6 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Это поможет предоставить людям широкий выбор для улучшения жилищных условий и позволит решать проблемы по расселению "аварийки", предоставления жилья отдельным категориям граждан", – говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.По его словам, при реализации планов по строительству необходимо строго контролировать строительство домов. Махонин дал соответствующее поручение региональному Минстрою. "Важно, чтобы граждане заехали в качественные дома. Сейчас строительство многоквартирных домов ведется под наблюдением Госстройнадзора. Для всех домов, в том числе одноэтажных, обязательно положительное заключение экспертизы. Приемку квартир проводит комиссия с участием минстроя. Мы рассчитываем, что эти меры помогут реализовать проекты без задержек. Однако мы не забываем прошлый опыт работы с недобросовестными застройщиками, которые создали проблемные объекты. Наша главная задача – предоставить людям благоустроенные квартиры в обещанные сроки, поэтому параллельно со стройкой нужно иметь запасной вариант расселения в хорошие квартиры на вторичном рынке региона или выплату компенсаций", – отметил Махонин. В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что строительство новых домов для переселенцев из аварийного жилого фонда ведется в рамках третьего этапа нацпроекта "Жилье и городская среда". "Стартовал этап в 2021 году и завершится в конце 2022 года. В нем участвуют 29 муниципалитетов. В сумме в этих территориях по третьему этапу планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, из них 14,8 тысяч квадратных метров уже расселены", - уточнили в пресс-службе.
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жилье, дмитрий махонин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госстройнадзор, пермский край, общество

Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья

15:27 19.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовые дома в городе Усолье Пермского края
Новые дома в городе Усолье Пермского края - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 19 мая — РИА Новости. К 2023 году более шестисот семей Пермского края переедут из аварийного жилья в новостройки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В 12 муниципалитетах Пермского края запущен процесс строительства новых многоквартирных и блокированных одноэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, все новостройки будут сданы в 2022 году.
"Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры. Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой. Это важно для развития края. К 2030 году нам необходимо вводить в эксплуатацию 1,6 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Это поможет предоставить людям широкий выбор для улучшения жилищных условий и позволит решать проблемы по расселению "аварийки", предоставления жилья отдельным категориям граждан", – говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По его словам, при реализации планов по строительству необходимо строго контролировать строительство домов. Махонин дал соответствующее поручение региональному Минстрою. "Важно, чтобы граждане заехали в качественные дома. Сейчас строительство многоквартирных домов ведется под наблюдением Госстройнадзора. Для всех домов, в том числе одноэтажных, обязательно положительное заключение экспертизы. Приемку квартир проводит комиссия с участием минстроя. Мы рассчитываем, что эти меры помогут реализовать проекты без задержек. Однако мы не забываем прошлый опыт работы с недобросовестными застройщиками, которые создали проблемные объекты. Наша главная задача – предоставить людям благоустроенные квартиры в обещанные сроки, поэтому параллельно со стройкой нужно иметь запасной вариант расселения в хорошие квартиры на вторичном рынке региона или выплату компенсаций", – отметил Махонин.
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В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что строительство новых домов для переселенцев из аварийного жилого фонда ведется в рамках третьего этапа нацпроекта "Жилье и городская среда". "Стартовал этап в 2021 году и завершится в конце 2022 года. В нем участвуют 29 муниципалитетов. В сумме в этих территориях по третьему этапу планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, из них 14,8 тысяч квадратных метров уже расселены", - уточнили в пресс-службе.
 
ЖильеДмитрий МахонинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ГосстройнадзорПермский крайОбщество
 
 
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