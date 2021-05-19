Более 600 семей Пермского края переедут в новостройки из аварийного жилья
ПЕРМЬ, 19 мая — РИА Новости. К 2023 году более шестисот семей Пермского края переедут из аварийного жилья в новостройки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В 12 муниципалитетах Пермского края запущен процесс строительства новых многоквартирных и блокированных одноэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, все новостройки будут сданы в 2022 году.
"Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры. Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой. Это важно для развития края. К 2030 году нам необходимо вводить в эксплуатацию 1,6 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Это поможет предоставить людям широкий выбор для улучшения жилищных условий и позволит решать проблемы по расселению "аварийки", предоставления жилья отдельным категориям граждан", – говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По его словам, при реализации планов по строительству необходимо строго контролировать строительство домов. Махонин дал соответствующее поручение региональному Минстрою. "Важно, чтобы граждане заехали в качественные дома. Сейчас строительство многоквартирных домов ведется под наблюдением Госстройнадзора. Для всех домов, в том числе одноэтажных, обязательно положительное заключение экспертизы. Приемку квартир проводит комиссия с участием минстроя. Мы рассчитываем, что эти меры помогут реализовать проекты без задержек. Однако мы не забываем прошлый опыт работы с недобросовестными застройщиками, которые создали проблемные объекты. Наша главная задача – предоставить людям благоустроенные квартиры в обещанные сроки, поэтому параллельно со стройкой нужно иметь запасной вариант расселения в хорошие квартиры на вторичном рынке региона или выплату компенсаций", – отметил Махонин.
В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что строительство новых домов для переселенцев из аварийного жилого фонда ведется в рамках третьего этапа нацпроекта "Жилье и городская среда". "Стартовал этап в 2021 году и завершится в конце 2022 года. В нем участвуют 29 муниципалитетов. В сумме в этих территориях по третьему этапу планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, из них 14,8 тысяч квадратных метров уже расселены", - уточнили в пресс-службе.