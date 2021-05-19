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В Новосибирске проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком

В Новосибирске проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком - РИА Новости, 19.05.2021

В Новосибирске проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком

Следователи в Новосибирске начали проверку информации о том, что мужчина заставил 11-летнего мальчика прилюдно извиняться перед его дочерью, заставив его встать РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:22

2021-05-19T12:22

2021-05-19T12:22

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку информации о том, что мужчина заставил 11-летнего мальчика прилюдно извиняться перед его дочерью, заставив его встать на колени, сообщает в среду СУСК РФ по Новосибирской области.В управлении пояснили, что в ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что в начале мая на улице Андриена Лежена в Новосибирске мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику, а также поставил ребенка на колени, заставив извиняться перед девочкой."Известно, что таким образом мужчина хотел наказать "обидчика" своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик ее вовсе не обижал. Данный инцидент произошел на глазах других детей. Ребенок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования", - говорится в сообщении.Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.Следователи СК России по Новосибирской области организовали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210430/arest-1730678537.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия