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В Нидерландах у поселившихся в музее сапсанов родились птенцы

В Нидерландах у поселившихся в музее сапсанов родились птенцы - РИА Новости, 19.05.2021

В Нидерландах у поселившихся в музее сапсанов родились птенцы

В Амстердаме у пары сапсанов, поселившихся на башне знаменитого Рейксмузеума, родились два птенца, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:26

2021-05-19T03:26

2021-05-19T03:26

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Амстердаме у пары сапсанов, поселившихся на башне знаменитого Рейксмузеума, родились два птенца, сообщает "ЕвроПульс".Птицы Рейксмузеума, которых орнитологи обнаружили в марте прошлого года, стали первыми сапсанами, выбравшими центр города своим домом. Всего в мегаполисе насчитывается шесть пар этого вида.Сначала сотрудники музея хотели прогнать пернатых, но затем решили сделать для них специальный домик. В дальнейшем музей хочет установить веб-камеры, чтобы все желающие смогли следить в интернете за жизнью сапсанов.Рейксмузеум — крупнейший музей искусства в Нидерландах. Он был открыт в 1885 году и стал одной из главных достопримечательностей города.

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