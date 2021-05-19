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В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай"

В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай" - РИА Новости, 19.05.2021

В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай"

Навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая рейсами в Чкаловск и Городец, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:33

2021-05-19T16:33

2021-05-19T17:36

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая рейсами в Чкаловск и Городец, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками."Навигацию судов на подводных крыльях – одного из символов Нижнего Новгорода – мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России. Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он отметил, что 20 и 21 мая запланировано по одному рейсу в Чкаловск и Городец и обратно, в выходные, 22 и 23 мая, запланировано по два рейса.По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, летом 2021 года планируется запустить рейсы "Валдаев" в Макарьево и по маршруту причал "Юг" - Речной вокзал. Продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец.По словам Никитина, поездки на "Валдае" в 2020 году пользовались высоким спросом, несмотря на пандемию. Всего за навигацию суда на подводных крыльях перевезли более 2,2 тысячи пассажиров.

https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html

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