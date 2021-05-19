Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210519/navigatsiya-1732989173.html
В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай"
В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай" - РИА Новости, 19.05.2021
В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай"
Навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая рейсами в Чкаловск и Городец, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:33
2021-05-19T17:36
туризм
новости - туризм
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижний новгород
городец
юрьевец
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7342e0f90668b81e99a333989fbf9945.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая рейсами в Чкаловск и Городец, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками."Навигацию судов на подводных крыльях – одного из символов Нижнего Новгорода – мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России. Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он отметил, что 20 и 21 мая запланировано по одному рейсу в Чкаловск и Городец и обратно, в выходные, 22 и 23 мая, запланировано по два рейса.По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, летом 2021 года планируется запустить рейсы "Валдаев" в Макарьево и по маршруту причал "Юг" - Речной вокзал. Продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец.По словам Никитина, поездки на "Валдае" в 2020 году пользовались высоким спросом, несмотря на пандемию. Всего за навигацию суда на подводных крыльях перевезли более 2,2 тысячи пассажиров.
https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html
https://ria.ru/20210517/subsidii-1732676579.html
россия
нижний новгород
городец
юрьевец
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8da59c53d02167fdef1fc56930c443f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, глеб никитин, нижний новгород, городец, юрьевец, нижегородская область, общество

В Нижнем Новгороде откроют навигацию судов на подводных крыльях "Валдай"

16:33 19.05.2021 (обновлено: 17:36 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая рейсами в Чкаловск и Городец, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками.
Мобильная лаборатория Поезд здоровья под Нижним Новгородом - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 16:00Нижегородская область
Жителей Нижегородской области проконсультировали в "Поездах здоровья"
"Навигацию судов на подводных крыльях – одного из символов Нижнего Новгорода – мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России. Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он отметил, что 20 и 21 мая запланировано по одному рейсу в Чкаловск и Городец и обратно, в выходные, 22 и 23 мая, запланировано по два рейса.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 17:18Нижегородская область
Глава Нижегородской области рассказал о субсидиях для агропредприятий
По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, летом 2021 года планируется запустить рейсы "Валдаев" в Макарьево и по маршруту причал "Юг" - Речной вокзал. Продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец.
По словам Никитина, поездки на "Валдае" в 2020 году пользовались высоким спросом, несмотря на пандемию. Всего за навигацию суда на подводных крыльях перевезли более 2,2 тысячи пассажиров.
 
Нижегородская областьТуризмНовости - ТуризмРоссияГлеб НикитинНижний НовгородГородецЮрьевецНижегородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
Лента новостейМолния