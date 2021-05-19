Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html
Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны
Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 19.05.2021
Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны
США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах, но Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:51
2021-05-19T19:11
россия
одкб
сергей нарышкин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах, но Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Как писала влиятельная газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Соединенные Штаты могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, но договоренностей на этот счет пока нет. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что Ташкент и Душанбе вряд ли пойдут на это в свете тесных связей с Москвой."Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", - сказал Нарышкин журналистам.
https://ria.ru/20210504/afganistan-1731048498.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, одкб, сергей нарышкин, сша, в мире

Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны

18:51 19.05.2021 (обновлено: 19:11 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах, но Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Как писала влиятельная газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Соединенные Штаты могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, но договоренностей на этот счет пока нет. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что Ташкент и Душанбе вряд ли пойдут на это в свете тесных связей с Москвой.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 03:17
Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
"Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", - сказал Нарышкин журналистам.
"Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности на такое не пойдут", - добавил директор СВР.
 
РоссияОДКБСергей НарышкинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
Лента новостейМолния