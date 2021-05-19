https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html

Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны

Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 19.05.2021

Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны

США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах, но Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:51

2021-05-19T18:51

2021-05-19T19:11

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах, но Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Как писала влиятельная газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Соединенные Штаты могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, но договоренностей на этот счет пока нет. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что Ташкент и Душанбе вряд ли пойдут на это в свете тесных связей с Москвой."Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", - сказал Нарышкин журналистам.

https://ria.ru/20210504/afganistan-1731048498.html

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россия, одкб, сергей нарышкин, сша, в мире