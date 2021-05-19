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В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части
В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части - РИА Новости, 19.05.2021
В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части
Мужчина с ножом напал на сотрудников возле пожарной части в Севастополе, пострадавших нет, а сам злоумышленник задержан и доставлен в городскую психиатрическую... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:26
2021-05-19T11:53
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на сотрудников возле пожарной части в Севастополе, пострадавших нет, а сам злоумышленник задержан и доставлен в городскую психиатрическую больницу, сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы УМВД России по городу Мария Нажа."Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли к пожарной части, расположенной по улице Народных Ополченцев, 8, где пожилой мужчина нападал с ножом на сотрудников МЧС. Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства, так как на уговоры бросить нож на землю мужчина не реагировал", - сказала Нажа.По ее словам, 57-летний мужчина был обезврежен и доставлен полицейскими в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу."Пострадавших в результате инцидента нет", - подчеркнула Нажа.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пожилой мужчина с ножом угрожает и бросается на сотрудников городской пожарной части. Один из спасателей оборонялся от нападающего стулом. Мотивы мужчины неизвестны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/ekaterinburg-1732595492.html
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севастополь, происшествия

В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части

11:26 19.05.2021 (обновлено: 11:53 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на сотрудников возле пожарной части в Севастополе, пострадавших нет, а сам злоумышленник задержан и доставлен в городскую психиатрическую больницу, сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы УМВД России по городу Мария Нажа.
"Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли к пожарной части, расположенной по улице Народных Ополченцев, 8, где пожилой мужчина нападал с ножом на сотрудников МЧС. Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства, так как на уговоры бросить нож на землю мужчина не реагировал", - сказала Нажа.
По ее словам, 57-летний мужчина был обезврежен и доставлен полицейскими в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу.
"Пострадавших в результате инцидента нет", - подчеркнула Нажа.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пожилой мужчина с ножом угрожает и бросается на сотрудников городской пожарной части. Один из спасателей оборонялся от нападающего стулом. Мотивы мужчины неизвестны.
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