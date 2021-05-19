https://ria.ru/20210519/napadenie-1732917323.html

В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части

В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части - РИА Новости, 19.05.2021

В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части

Мужчина с ножом напал на сотрудников возле пожарной части в Севастополе, пострадавших нет, а сам злоумышленник задержан и доставлен в городскую психиатрическую... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:26

2021-05-19T11:26

2021-05-19T11:53

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на сотрудников возле пожарной части в Севастополе, пострадавших нет, а сам злоумышленник задержан и доставлен в городскую психиатрическую больницу, сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы УМВД России по городу Мария Нажа."Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли к пожарной части, расположенной по улице Народных Ополченцев, 8, где пожилой мужчина нападал с ножом на сотрудников МЧС. Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства, так как на уговоры бросить нож на землю мужчина не реагировал", - сказала Нажа.По ее словам, 57-летний мужчина был обезврежен и доставлен полицейскими в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу."Пострадавших в результате инцидента нет", - подчеркнула Нажа.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пожилой мужчина с ножом угрожает и бросается на сотрудников городской пожарной части. Один из спасателей оборонялся от нападающего стулом. Мотивы мужчины неизвестны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/ekaterinburg-1732595492.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия