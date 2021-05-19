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В Белоруссии сообщили об уклонении порталом tut.by от уплаты налогов
В Белоруссии сообщили об уклонении порталом tut.by от уплаты налогов - РИА Новости, 19.05.2021
В Белоруссии сообщили об уклонении порталом tut.by от уплаты налогов
Белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что популярный в стране новостной портал tut.by с осени 2019 года путем уклонения от уплаты налогов нанес государству... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:16
2021-05-19T22:16
генеральная прокуратура рф
латвия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что популярный в стране новостной портал tut.by с осени 2019 года путем уклонения от уплаты налогов нанес государству ущерб на миллионы долларов, сотрудники планировали вывод средств за рубеж.Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В офисах tut.by и дома у ряда сотрудников прошли обыски. По последней информации редакции сайта, задержаны более 10 его сотрудников. Министерство информации заявило, что доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ.Согласно сюжету телеканала, в октябре 2019 года компания "Тут Бай медиа" стала резидентом Парка высоких технологий и начала пользоваться налоговыми льготами. Налоговые льготы имели и должностные лица. "Для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном случае "Тут Бай медиа" использовало стороннее программное обеспечение, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате общество уклонилось от уплаты налогов, сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - заявил в эфире телеканала замначальника управления департамента финрасследований комитета госконтроля Белоруссии Александр Прокопенко.В эфире телеканала заявили, что сотрудники планировали вывод недоуплаченных таким образом налогов за рубеж, в частности в один из банков Латвии. "В апреле департаментом финансовых расследований получена оперативная информация, что должностные лица "Тут Бай медиа" планируют открытие счета в латвийском банке с целью вывода денежных средств. Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органы финансовых расследований приняли решение… и было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов", - сказал телеканалу заместитель начальника управления департамента Дмитрий Дягилев. Прокопенко в свою очередь сообщил, что во время обысков в рамках дела у должностных лиц компании изъято порядка 500 тысяч долларов наличными.Телеканал утверждает, что некоторые сотрудники попытались срочно выехать за рубеж. Согласно его данным, белорусские правоохранительные органы планируют обратиться в другие страны с просьбой об оказании правовой помощи в расследовании дела tut.by.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/belorussiya-1732934701.html
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генеральная прокуратура рф, латвия, белоруссия, в мире

В Белоруссии сообщили об уклонении порталом tut.by от уплаты налогов

22:16 19.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что популярный в стране новостной портал tut.by с осени 2019 года путем уклонения от уплаты налогов нанес государству ущерб на миллионы долларов, сотрудники планировали вывод средств за рубеж.
Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В офисах tut.by и дома у ряда сотрудников прошли обыски. По последней информации редакции сайта, задержаны более 10 его сотрудников. Министерство информации заявило, что доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ.
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Согласно сюжету телеканала, в октябре 2019 года компания "Тут Бай медиа" стала резидентом Парка высоких технологий и начала пользоваться налоговыми льготами. Налоговые льготы имели и должностные лица. "Для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном случае "Тут Бай медиа" использовало стороннее программное обеспечение, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате общество уклонилось от уплаты налогов, сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - заявил в эфире телеканала замначальника управления департамента финрасследований комитета госконтроля Белоруссии Александр Прокопенко.
В эфире телеканала заявили, что сотрудники планировали вывод недоуплаченных таким образом налогов за рубеж, в частности в один из банков Латвии. "В апреле департаментом финансовых расследований получена оперативная информация, что должностные лица "Тут Бай медиа" планируют открытие счета в латвийском банке с целью вывода денежных средств. Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органы финансовых расследований приняли решение… и было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов", - сказал телеканалу заместитель начальника управления департамента Дмитрий Дягилев. Прокопенко в свою очередь сообщил, что во время обысков в рамках дела у должностных лиц компании изъято порядка 500 тысяч долларов наличными.
Телеканал утверждает, что некоторые сотрудники попытались срочно выехать за рубеж. Согласно его данным, белорусские правоохранительные органы планируют обратиться в другие страны с просьбой об оказании правовой помощи в расследовании дела tut.by.
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