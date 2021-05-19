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Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО

Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО - РИА Новости, 19.05.2021

Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО

В МФЦ Московской области теперь оказывают услугу по отмене налога на пострадавшие и утилизированные автомобили. Речь идет о транспортных средствах, которые были РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:52

2021-05-19T16:52

2021-05-19T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В МФЦ Московской области теперь оказывают услугу по отмене налога на пострадавшие и утилизированные автомобили. Речь идет о транспортных средствах, которые были испорчены без возможности восстановления, например во время пожара или аварии, сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления региона Максим Рымар отметил, что раньше за этой услугой нужно было обращаться в налоговую службу. Подать заявление о прекращении исчислений можно в любом офисе "Мои документы". Записаться на удобное время предлагается на региональном портале госуслуг. При посещении МФЦ с собой нужно иметь удостоверение личности заявителя или представителя и подтверждение полномочий лица, который подписал заявление и представил его в МФЦ. Также вместе с заявлением можно подать документы, подтверждающие уничтожение машины.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)