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Новости Подмосковья
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Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО
Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО - РИА Новости, 19.05.2021
Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО
В МФЦ Московской области теперь оказывают услугу по отмене налога на пострадавшие и утилизированные автомобили. Речь идет о транспортных средствах, которые были РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:52
2021-05-19T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В МФЦ Московской области теперь оказывают услугу по отмене налога на пострадавшие и утилизированные автомобили. Речь идет о транспортных средствах, которые были испорчены без возможности восстановления, например во время пожара или аварии, сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления региона Максим Рымар отметил, что раньше за этой услугой нужно было обращаться в налоговую службу. Подать заявление о прекращении исчислений можно в любом офисе "Мои документы". Записаться на удобное время предлагается на региональном портале госуслуг. При посещении МФЦ с собой нужно иметь удостоверение личности заявителя или представителя и подтверждение полномочий лица, который подписал заявление и представил его в МФЦ. Также вместе с заявлением можно подать документы, подтверждающие уничтожение машины.
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московская область (подмосковье)

Отмену налога на пострадавший автомобиль можно оформить в МФЦ МО

16:52 19.05.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В МФЦ Московской области теперь оказывают услугу по отмене налога на пострадавшие и утилизированные автомобили. Речь идет о транспортных средствах, которые были испорчены без возможности восстановления, например во время пожара или аварии, сообщил телеканал "360".
Глава мингосуправления региона Максим Рымар отметил, что раньше за этой услугой нужно было обращаться в налоговую службу.
"Федеральные услуги, которые появились недавно, уже можно получить в МФЦ без посещения других инстанций", – подчеркнул Рымар.
Подать заявление о прекращении исчислений можно в любом офисе "Мои документы". Записаться на удобное время предлагается на региональном портале госуслуг.
При посещении МФЦ с собой нужно иметь удостоверение личности заявителя или представителя и подтверждение полномочий лица, который подписал заявление и представил его в МФЦ. Также вместе с заявлением можно подать документы, подтверждающие уничтожение машины.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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