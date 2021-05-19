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Движение на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 19.05.2021
Движение на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:08
2021-05-19T22:08
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее движение поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" приостанавливалось из-за человека на путях."Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено. Потребуется время на вхождение в график", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен

Движение на салатовой ветке московского метро восстановили

22:08 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в медицинской маске в вагоне поезда на станции метро "Марьино" Московского метрополитена
Пассажир в медицинской маске в вагоне поезда на станции метро Марьино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее движение поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" приостанавливалось из-за человека на путях.
"Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено. Потребуется время на вхождение в график", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитен
 
 
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