https://ria.ru/20210519/metro-1733044436.html

Движение на салатовой ветке московского метро восстановили

Движение на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 19.05.2021

Движение на салатовой ветке московского метро восстановили

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T22:08

2021-05-19T22:08

2021-05-19T22:08

департамент транспорта г. москвы

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее движение поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" приостанавливалось из-за человека на путях."Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено. Потребуется время на вхождение в график", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20210425/metro-1729863573.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен