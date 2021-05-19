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В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути
В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути - РИА Новости, 19.05.2021
В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:35
2021-05-19T21:48
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта."Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен

В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути

21:35 19.05.2021 (обновлено: 21:48 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
"Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 06:41
На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути
 
Департамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитен
 
 
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