https://ria.ru/20210519/metro-1733042478.html

В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути

В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути - РИА Новости, 19.05.2021

В Москве на салатовой ветке метро не ходят поезда из-за человека на пути

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T21:35

2021-05-19T21:35

2021-05-19T21:48

департамент транспорта г. москвы

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта."Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20210512/metro-1731875968.html

москва

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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен