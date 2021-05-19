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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210519/markiz-1732603674.html
Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет
Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет - РИА Новости, 19.05.2021
Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет
Французский аристократ-монархист. Писатель-путешественник. В 1839 году посещает Россию и пишет о ней скандальную книгу в самый разгар золотого века нашей литературы. Кто он — принципиальный враг русского самодержавия или вообще русской культуры?
2021-05-19T14:00
2021-05-19T14:00
культура
российская империя
виктор ерофеев
франция
литература
история
путешествия
подкаст "заговор классиков"
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Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет.
Французский аристократ-монархист. Писатель-путешественник. В 1839 году посещает Россию и пишет о ней скандальную книгу в самый разгар золотого века нашей литературы. Кто он — принципиальный враг русского самодержавия или вообще русской культуры?
audio/mpeg
Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет.
Французский аристократ-монархист. Писатель-путешественник. В 1839 году посещает Россию и пишет о ней скандальную книгу в самый разгар золотого века нашей литературы. Кто он — принципиальный враг русского самодержавия или вообще русской культуры?
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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культура, российская империя, виктор ерофеев, франция, литература, история, путешествия, аудио, подкаст

Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет

14:00 19.05.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет.
14:00
Читать ria.ru в
Французский аристократ-монархист. Писатель-путешественник. В 1839 году посещает Россию и пишет о ней скандальную книгу в самый разгар золотого века нашей литературы. Кто он — принципиальный враг русского самодержавия или вообще русской культуры?
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"КультураРоссийская империяВиктор ЕрофеевФранциялитератураисторияПутешествияПодкаст
 
 
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