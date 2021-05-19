https://ria.ru/20210519/makienko-1732964165.html

Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко

Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко - РИА Новости, 19.05.2021

Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко

Журналистское и экспертное сообщества простились в среду в Москве с известным российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:40

2021-05-19T14:40

2021-05-19T16:13

москва

коломна

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Журналистское и экспертное сообщества простились в среду в Москве с известным российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко, передает корреспондент РИА Новости из Собора Александра Невского, где прошло отпевание.Макиенко умер 16 мая на 53-м году жизни от ковида на фоне тяжелого онкологического заболевания. Похоронен он будет в Коломне, где проживал и работал дистанционно последние несколько лет, одновременно ухаживая за больной мамой."Я благодарен судьбе и богу за то, что 30 лет назад мы познакомились с Константином. Он был настоящим профессионалом своего цеха, добрым и порядочным человеком, интеллигентом, настоящим патриотом своей отчизны. Нам будет его очень не хватать", - сказал сквозь слезы руководитель ЦАСТ Руслан Пухов.Макиенко был совладельцем ЦАСТ вместе с Пуховым, автором многочисленных публикаций и книг.РИА Новости неоднократно обращалось к Макиенко за оперативными комментариями по проблематике обороны и безопасности, военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.На прощание с Макиенко в Москве приехали многочисленные эксперты и журналисты: Михаил Погосян (МАИ), Виктор Мураховский ("Арсенал Отечества"), Николай Долженков ("Кронштадт"), Вячеслав Давиденко ("Рособоронэкспорт"), Валерия Решетникова (ФСВТС), Михаил Леонтьев (Первый канал), Мария Воробьева ("Калашников"), Сергей Вальченко ("МК"), Алексей Никольский ("Ведомости") и многие другие.

москва

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коломна, общество