Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/makienko-1732964165.html
Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко
Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко - РИА Новости, 19.05.2021
Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко
Журналистское и экспертное сообщества простились в среду в Москве с известным российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:40
2021-05-19T16:13
москва
коломна
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732962907_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_a632dd8360d5455eab94b6c29475f6a1.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Журналистское и экспертное сообщества простились в среду в Москве с известным российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко, передает корреспондент РИА Новости из Собора Александра Невского, где прошло отпевание.Макиенко умер 16 мая на 53-м году жизни от ковида на фоне тяжелого онкологического заболевания. Похоронен он будет в Коломне, где проживал и работал дистанционно последние несколько лет, одновременно ухаживая за больной мамой."Я благодарен судьбе и богу за то, что 30 лет назад мы познакомились с Константином. Он был настоящим профессионалом своего цеха, добрым и порядочным человеком, интеллигентом, настоящим патриотом своей отчизны. Нам будет его очень не хватать", - сказал сквозь слезы руководитель ЦАСТ Руслан Пухов.Макиенко был совладельцем ЦАСТ вместе с Пуховым, автором многочисленных публикаций и книг.РИА Новости неоднократно обращалось к Макиенко за оперативными комментариями по проблематике обороны и безопасности, военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.На прощание с Макиенко в Москве приехали многочисленные эксперты и журналисты: Михаил Погосян (МАИ), Виктор Мураховский ("Арсенал Отечества"), Николай Долженков ("Кронштадт"), Вячеслав Давиденко ("Рособоронэкспорт"), Валерия Решетникова (ФСВТС), Михаил Леонтьев (Первый канал), Мария Воробьева ("Калашников"), Сергей Вальченко ("МК"), Алексей Никольский ("Ведомости") и многие другие.
москва
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732962907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db8fda105344d8981947ec2df4dcc94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, коломна, общество

Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко

14:40 19.05.2021 (обновлено: 16:13 19.05.2021)
 
© Фото : Наталия ГубернатороваЦеремония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко
Церемония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Наталия Губернаторова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Журналистское и экспертное сообщества простились в среду в Москве с известным российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко, передает корреспондент РИА Новости из Собора Александра Невского, где прошло отпевание.
Макиенко умер 16 мая на 53-м году жизни от ковида на фоне тяжелого онкологического заболевания. Похоронен он будет в Коломне, где проживал и работал дистанционно последние несколько лет, одновременно ухаживая за больной мамой.
"Я благодарен судьбе и богу за то, что 30 лет назад мы познакомились с Константином. Он был настоящим профессионалом своего цеха, добрым и порядочным человеком, интеллигентом, настоящим патриотом своей отчизны. Нам будет его очень не хватать", - сказал сквозь слезы руководитель ЦАСТ Руслан Пухов.
Макиенко был совладельцем ЦАСТ вместе с Пуховым, автором многочисленных публикаций и книг.
© Фото : Наталия ГубернатороваЦеремония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко
Церемония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Наталия Губернаторова
Церемония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко
РИА Новости неоднократно обращалось к Макиенко за оперативными комментариями по проблематике обороны и безопасности, военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
На прощание с Макиенко в Москве приехали многочисленные эксперты и журналисты: Михаил Погосян (МАИ), Виктор Мураховский ("Арсенал Отечества"), Николай Долженков ("Кронштадт"), Вячеслав Давиденко ("Рособоронэкспорт"), Валерия Решетникова (ФСВТС), Михаил Леонтьев (Первый канал), Мария Воробьева ("Калашников"), Сергей Вальченко ("МК"), Алексей Никольский ("Ведомости") и многие другие.
 
МоскваКоломнаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
Лента новостейМолния