Москва простилась с военным экспертом Константином Макиенко
14:40 19.05.2021 (обновлено: 16:13 19.05.2021)
© Фото : Наталия ГубернатороваЦеремония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко
© Фото : Наталия Губернаторова
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Журналистское и экспертное сообщества простились в среду в Москве с известным российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко, передает корреспондент РИА Новости из Собора Александра Невского, где прошло отпевание.
Макиенко умер 16 мая на 53-м году жизни от ковида на фоне тяжелого онкологического заболевания. Похоронен он будет в Коломне, где проживал и работал дистанционно последние несколько лет, одновременно ухаживая за больной мамой.
"Я благодарен судьбе и богу за то, что 30 лет назад мы познакомились с Константином. Он был настоящим профессионалом своего цеха, добрым и порядочным человеком, интеллигентом, настоящим патриотом своей отчизны. Нам будет его очень не хватать", - сказал сквозь слезы руководитель ЦАСТ Руслан Пухов.
Макиенко был совладельцем ЦАСТ вместе с Пуховым, автором многочисленных публикаций и книг.
© Фото : Наталия ГубернатороваЦеремония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко
© Фото : Наталия Губернаторова
Церемония прощания с российским военным экспертом, заместителем руководителя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константином Макиенко
РИА Новости неоднократно обращалось к Макиенко за оперативными комментариями по проблематике обороны и безопасности, военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
На прощание с Макиенко в Москве приехали многочисленные эксперты и журналисты: Михаил Погосян (МАИ), Виктор Мураховский ("Арсенал Отечества"), Николай Долженков ("Кронштадт"), Вячеслав Давиденко ("Рособоронэкспорт"), Валерия Решетникова (ФСВТС), Михаил Леонтьев (Первый канал), Мария Воробьева ("Калашников"), Сергей Вальченко ("МК"), Алексей Никольский ("Ведомости") и многие другие.