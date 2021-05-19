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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210519/kurs-1732958581.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек - РИА Новости, 19.05.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки - до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:20
2021-05-19T14:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки - до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,6 копейки, составив 81,0681 рубля.
https://ria.ru/20210518/dollar-1732727006.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек

14:20 19.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки - до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,6 копейки, составив 81,0681 рубля.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 01:15
Экономист Бабин посоветовал скупать доллары вне зависимости от курса
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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