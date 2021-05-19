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Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек - РИА Новости, 19.05.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки - до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:20
2021-05-19T14:20
2021-05-19T14:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки - до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,6 копейки, составив 81,0681 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика