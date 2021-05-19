Просто космос: как ученик Малевича предсказал полет Гагарина
08:00 19.05.2021 (обновлено: 10:32 19.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКартина Густава Клуциса "Супрематизм" на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Новой Третьяковской галерее открылась ретроспектива Ивана Кудряшова, посвященная 125-летию со дня рождения этого художника-визионера с непростой судьбой. В экспозиции, размещенной на двух этажах, более 300 экспонатов, которые в Москву привезли из Узбекистана, Франции и Греции. О супрематисте космического масштаба, знавшем и взлеты, и падения, — в материале РИА Новости.
Звездочет, мечтатель, революционер
"Из своей маленькой комнатки он мыслями улетал в космос", — говорит сокуратор выставки Ирина Пронина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин"Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
"Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
В 2019-м она отправилась в командировку в Нукус, в Государственный музей искусств имени Савицкого. Его еще называют "узбекистанской Третьяковкой" и даже "Лувром в пустыне" — настолько богата собранная там коллекция русского авангарда. В результате из городка в 800 километрах от Ташкента в Москву привезли множество работ Кудряшова, послуживших основой выставки художника, о жизни которого можно было бы снять фильм — настолько драматичны были повороты его судьбы.
Ученик и последователь Малевича, он с удовольствием включился в революционный процесс. Шел в ногу со временем, мечтал о торжестве гуманизма и полетах к звездам. Потом оказался не у дел, его отовсюду исключили, забыли, а в 1960-х вдруг открыли заново — причем на мировом уровне.
"Кудряшов — художник яркий, но мало знакомый широкой публике — отчасти и потому, что его работы разбросаны по разным странам. Уникальность выставки в том, что нам удалось наконец-то их собрать. Кроме нашей коллекции и Нукуса, произведения предоставили иностранные партнеры — Государственный музей современного искусства в Салониках и Центр Помпиду", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.
© РИА Новости / Владимир Вяткин"Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
"Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
По ее словам, цель проекта — ввести творчество одного из самых малоизученных мастеров русского авангарда в широкий контекст искусства ХХ века.
Театр супрематизма
Кроме графики и живописи Кудряшова, на выставке в Третьяковке есть и произведения его учителей, друзей и соратников — в частности, Казимира Малевича, Антона Певзнера, Эль Лисицкого, Ивана Клюна. Работы висят рядом, и получается интересный диалог. А еще — множество не выставлявшихся ранее документов: письма Кудряшова (у него был аккуратный, совсем не "артистический" почерк), его студенческий билет, пожелтевшие от времени афиши.
В отдельном зале — макет-реконструкция росписи Оренбургского городского (1-го Советского) театра: это одна из ключевых работ Кудряшова, считает сокуратор выставки Игорь Смекалов.
© Ольга РаспоповаМакет-реконструкция росписи Оренбургского городского (1-го Советского) театра на выставке "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
© Ольга Распопова
Макет-реконструкция росписи Оренбургского городского (1-го Советского) театра на выставке "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Выглядит впечатляюще: кажется, что находишься внутри супрематической композиции. Вместо привычных купидонов или советских гербов — строгая геометрия на потолке, плафоне, занавесе и трех ярусах, а в основе этих фресок — революционный алый цвет.
Эскизы "красного театра" Кудряшова в начале 1920-х с восторгом приняло жюри конкурса Художественного подотдела Наркомпроса. "Все так и осталось в планах. Но разве это важно? Кудряшов — абсолютный фанатик идеи, и такого уровня, что до сих пор влияет на мировой художественный процесс", — отмечает Смекалов.
Этим проектом авангардист показал, как объединить беспредметную живопись с реальным пространством.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
"Фанатик идеи"
Другая важная особенность творческого метода Кудряшова — то, что все проекты он разрабатывал как серии. Организаторы выставки решили показать эту эволюцию и придерживаться хронологического принципа, от 1918 года до 1970-х: кубизм, посткубизм, супрематизм, космизм, возврат к супрематизму… И все это — один художник.
"Мы старались, чтобы зрители, переходя из зала в зал, могли проследить за мыслью этого экспериментатора. Увидеть процесс рождения и реализации его задумок. У него даже в поздних работах есть постоянное движение, поиск — те качества, которых часто не хватает современным художникам", — подчеркивает Смекалов.
Кудряшову был близок технический прогресс: он разрабатывал оформление агитавтомобилей к первой годовщине Октябрьской революции. А еще уроженец Калуги увлекался идеями Константина Циолковского — в бюро у знаменитого ученого и конструктора работал его отец, которому художник помогал с чертежами. Так что целый зал посвящен космизму Кудряшова — мечты о путешествиях к звездам не покидали его до конца жизни, и полет Гагарина произвел на него огромное впечатление.
От Франции до Узбекистана
Однако уже в конце 1920-х художник с его прогрессивными идеями оказался не нужен новой власти: подул другой ветер. Кудряшова исключили из МОСХа — "за формализм". Потом его выгнали и из Союза советских художников с формулировкой "за неизжитую беспредметность". А затем началась война, призвали, и с фронта он вернулся с тяжелой болезнью.
Все это время ему приходилось работать оформителем, чтобы хоть как-то выжить. Изменить себе и переделаться в соцреалиста он не смог — и был бедным, зато верным собственным принципам художником.
И все же второго звездного часа Кудряшов дождался — как раз после полета Гагарина. Два известных московских коллекционера — Георг Мясников и Григорий Костаки — приобрели в начале 1960-х самые значимые его работы. Позже часть этих произведений Костаки подарил Третьяковской галерее, а другие увез на свою вторую родину — в Грецию.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Самая большая коллекция — свыше трехсот пятидесяти работ — хранится в Узбекистане, в Музее искусств Каракалпакстана в Нукусе. Составлена она усилиями основателя музея Игоря Савицкого, который получил эти произведения от вдовы художника и выкупил у его далеких от искусства родственников. Третьяковке это собрание одолжили почти полностью.
"Наша коллекция еще таит в себе немало открытий, так что мы ждем исследователей из России. И надеемся, что совместная выставка с Третьяковской галереей — это первый шаг к долгосрочному сотрудничеству", — говорит директор узбекистанского музея Тигран Мкртычев. И подчеркивает, что ретроспективу поддержал Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
В 1970-м персональная выставка Кудряшова состоялась в Париже, в частной галерее. Работы для нее, рассказывает Смекалов, из СССР вывозили тайно, контрабандой. Позже произведения художника выставляли в Музее Гуггенхайма, в MoMA в Нью-Йорке.
Последние годы жизни Кудряшов провел на московской улице с символическим названием Авангардная. Но тот, кто начинал как ученик Малевича, в итоге пошел другой дорогой. За несколько десятков лет до гагаринского полета он передал в своих работах холодную глубину и жутковатую отстраненность космоса, словно сам побывал там. А главное, дожил до того, что его снова признали, — а чего еще желать художнику.
"Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения", Новая Третьяковская галерея, до 22 августа.