https://ria.ru/20210519/kuban-1733025843.html

Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом

Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом - РИА Новости, 19.05.2021

Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить борьбу с нелегальным джиппингом, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:15

2021-05-19T19:15

2021-05-19T19:15

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геленджик

туапсинский район

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общество

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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить борьбу с нелегальным джиппингом, сообщает администрация региона."Нелегальный джиппинг – не новая проблема. Популярные, но незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек. Такие "экскурсии" опасны как для природы, так и для самих туристов. Их организаторы вне закона, не платят налоги. Мы не можем рисковать здоровьем и жизнью отдыхающих – до 1 июня мне нужно четкое понимание, что будем делать с джиппингом. Либо создаем прозрачные и безопасные условия, либо джиппинг должен исчезнуть из программы сервиса", – заявил Кондратьев, которого цитирует администрация.По данным вице-губернатора края Александра Руппеля, в каждом муниципалитете сформировали графики совместных рейдов министерства курортов, министерства природных ресурсов, полиции и администраций муниципальных образований.

https://ria.ru/20210519/ekskursii-1733022269.html

геленджик

туапсинский район

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вениамин кондратьев, геленджик, туапсинский район, краснодарский край, общество