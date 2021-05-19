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Краснодарский край
https://ria.ru/20210519/kuban-1733025843.html
Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом
Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом - РИА Новости, 19.05.2021
Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить борьбу с нелегальным джиппингом, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:15
2021-05-19T19:15
краснодарский край
вениамин кондратьев
геленджик
туапсинский район
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить борьбу с нелегальным джиппингом, сообщает администрация региона."Нелегальный джиппинг – не новая проблема. Популярные, но незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек. Такие "экскурсии" опасны как для природы, так и для самих туристов. Их организаторы вне закона, не платят налоги. Мы не можем рисковать здоровьем и жизнью отдыхающих – до 1 июня мне нужно четкое понимание, что будем делать с джиппингом. Либо создаем прозрачные и безопасные условия, либо джиппинг должен исчезнуть из программы сервиса", – заявил Кондратьев, которого цитирует администрация.По данным вице-губернатора края Александра Руппеля, в каждом муниципалитете сформировали графики совместных рейдов министерства курортов, министерства природных ресурсов, полиции и администраций муниципальных образований.
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вениамин кондратьев, геленджик, туапсинский район, краснодарский край, общество

Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом

19:15 19.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в джипе в окрестностях горы Демерджи в Крыму
Туристы на экскурсии в джипе в окрестностях горы Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить борьбу с нелегальным джиппингом, сообщает администрация региона.
"Нелегальный джиппинг – не новая проблема. Популярные, но незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек. Такие "экскурсии" опасны как для природы, так и для самих туристов. Их организаторы вне закона, не платят налоги. Мы не можем рисковать здоровьем и жизнью отдыхающих – до 1 июня мне нужно четкое понимание, что будем делать с джиппингом. Либо создаем прозрачные и безопасные условия, либо джиппинг должен исчезнуть из программы сервиса", – заявил Кондратьев, которого цитирует администрация.
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По данным вице-губернатора края Александра Руппеля, в каждом муниципалитете сформировали графики совместных рейдов министерства курортов, министерства природных ресурсов, полиции и администраций муниципальных образований.
"Выезды в места джиппинга будут проходить не реже двух раз в неделю. По их итогам составляют административные материалы, может быть аннулирована регистрация транспорта. На этой неделе прошли выезды в Геленджик и Туапсинский район, составлено пять административных протоколов", - уточнили в администрации.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевГеленджикТуапсинский районКраснодарский крайОбщество
 
 
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