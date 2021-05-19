Кубань будет бороться с нелегальным джиппингом
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в джипе в окрестностях горы Демерджи в Крыму
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить борьбу с нелегальным джиппингом, сообщает администрация региона.
"Нелегальный джиппинг – не новая проблема. Популярные, но незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек. Такие "экскурсии" опасны как для природы, так и для самих туристов. Их организаторы вне закона, не платят налоги. Мы не можем рисковать здоровьем и жизнью отдыхающих – до 1 июня мне нужно четкое понимание, что будем делать с джиппингом. Либо создаем прозрачные и безопасные условия, либо джиппинг должен исчезнуть из программы сервиса", – заявил Кондратьев, которого цитирует администрация.
По данным вице-губернатора края Александра Руппеля, в каждом муниципалитете сформировали графики совместных рейдов министерства курортов, министерства природных ресурсов, полиции и администраций муниципальных образований.
"Выезды в места джиппинга будут проходить не реже двух раз в неделю. По их итогам составляют административные материалы, может быть аннулирована регистрация транспорта. На этой неделе прошли выезды в Геленджик и Туапсинский район, составлено пять административных протоколов", - уточнили в администрации.