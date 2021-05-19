https://ria.ru/20210519/krym-1732901539.html

Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет

Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет - РИА Новости, 19.05.2021

Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет

Вода в санаторных комплексах Крыма подается для отдыхающих без ограничений, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:00

2021-05-19T10:00

2021-05-19T10:48

туризм

новости - туризм

россия

алушта

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_82310c039cdbba53f73db5f3d8f5910e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Вода в санаторных комплексах Крыма подается для отдыхающих без ограничений, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Все санаторные комплексы, поскольку готовились заранее, сегодня воду подают для отдыхающих без ограничений. У всех собран достаточно мощный емкостной парк. Помощь органов власти оказывается по всем без исключения направлениям", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, курортный сезон в Крыму состоится. Республика вошла в стабильный график водоснабжения."Надежное водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, независимо уже от погодных условий", - сказал Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на эти цели около 50 миллиардов рублей. Принятые меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя в ночное время.

https://ria.ru/20210519/krym-1732900004.html

https://ria.ru/20210517/krym-1732717663.html

россия

алушта

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, россия, алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество