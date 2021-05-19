Аксенов заявил о готовности двух площадок для опреснителей
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму
СИМФЕРОПЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Площадки под строительство опреснительных установок для обеспечения водой Симферополя и Ялты готовы, отработаны все необходимые документы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что первая опреснительная установка будет построена в Ялте, данный регион рассматривается как приоритетный по реализации проекта опреснения морской воды. При этом для нужд Симферополя предлагалось установить опреснитель в западной части Крыма - поселке Фрунзе Сакского района.
"Уже готовы площадки под опреснительные установки. Это касается Ялты и Симферополя. Отработаны все документы. По сути, проектные организации приступили непосредственно уже к работе", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.