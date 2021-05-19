https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732977415.html

В ВОЗ предложили отойти от понятия "волна" коронавируса

В ВОЗ предложили отойти от понятия "волна" коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021

В ВОЗ предложили отойти от понятия "волна" коронавируса

Во всем мире идут подъемы и снижения числа заболевших коронавирусом, всплесков много, поэтому нужно уйти от понятия "волна", но при этом важно отслеживать рост... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:43

2021-05-19T15:43

2021-05-19T15:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

мелита вуйнович

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Во всем мире идут подъемы и снижения числа заболевших коронавирусом, всплесков много, поэтому нужно уйти от понятия "волна", но при этом важно отслеживать рост инфицированных, чтобы своевременно предпринимать меры, считает региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович."Эксперты ВОЗ не говорят о том, что есть волна, потому что это аналогия с пандемией испанки 2018 года, когда третья волна прошла, и иммунитет был достаточный, и все закончилось. Мы сейчас видим во всем мире, а не только в Европе, что идет подъем и снижение, и, конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не нужно говорить о волне, а нужно очень внимательно смотреть, когда идет подъем числа заболеваний... Когда начинается подъем, мы спустя 1,5 года знаем, как его возможно остановить. Пандемия - это не наводнение... вирус зависит от поведения людей", - пояснила Вуйнович в эфире радио "Говорит Москва".По ее словам, если общество может сразу среагировать на начавшийся подъем числа заболевших, диагностировать вирус и изолировать людей с ним, тогда можно быстро остановить рост числа инфицированных."Вижу, что в последние 4 дня в Москве начался спад (заболевших), мы надеемся, что это будет продолжаться. Но возможность остановить пандемию есть у каждого из нас... надеемся, что Россия справится с этим очень хорошо", - добавила представитель ВОЗ.Что касается обозначения всплесков заболевших, как новая волна, это, по словам Вуйнович, "просто риторика экспертов". "Но если начать считать подъемы - их будет очень много. Есть где-то всплеск... но это не будет, как с испанкой, когда было три волны и все. Практически мы идем к коллективному иммунитету. И надо уйти от этого понятия ("волна") - сейчас прошла волна, или, возможно, новая придет. Когда начинается подъем, на него надо отреагировать сразу, тогда большого всплеска не будет", - заключила представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20210519/prognozy-1732973287.html

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вакцинация россиян от covid-19, мелита вуйнович, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, европа