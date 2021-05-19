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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста случаев коронавируса за сутки из регионов РФ нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:03
2021-05-19T11:03
2021-05-19T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
республика алтай
республика тыва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прироста случаев коронавируса за сутки из регионов РФ нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.
ненецкий автономный округ
республика алтай
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, республика алтай, республика тыва