https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732912724.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста случаев коронавируса за сутки из регионов РФ нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:03

2021-05-19T11:03

2021-05-19T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

республика алтай

республика тыва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прироста случаев коронавируса за сутки из регионов РФ нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.

ненецкий автономный округ

республика алтай

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, республика алтай, республика тыва