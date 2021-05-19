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Глава Красноярского края ввел "Губернаторский контроль" за нацпроектами
Глава Красноярского края ввел "Губернаторский контроль" за нацпроектами - РИА Новости, 19.05.2021
Глава Красноярского края ввел "Губернаторский контроль" за нацпроектами
Глава Красноярского края Александр Усс вводит в регионе спецпроект "Губернаторский контроль", в ходе которого профильные министры будут выезжать в командировки... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:15
2021-05-19T15:15
александр усс
красноярский край
политика
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс вводит в регионе спецпроект "Губернаторский контроль", в ходе которого профильные министры будут выезжать в командировки по районам края для ревизии на строящихся в рамках нацпроектов значимых для территорий объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, о новой форме контроля "Губернаторский контроль" Усс объявил в среду на совещании по реализации на территориях нацпроектов. В Красноярском крае реализуются 46 федеральных проектов, общий объем финансирования которых в 2021 году составил 26,2 миллиарда рублей."По инициативе главы региона дан старт проекту "Губернаторский контроль". Теперь отраслевые министры будут выезжать на строящиеся объекты на брендированном автомобиле по графику, известному только губернатору. Участие в спецпроекте примут общественные организации", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что машина с символикой "Губернаторского контроля" в любой момент может появиться даже в самых отдалённых территориях. И экипаж во главе с "ответственным" министром проверит, как идет строительство объектов национальных проектов. Кроме того, группу особого губернаторского контроля будет интересовать состояние дорог, благоустройство населённых пунктов, защищённость образовательных объектов и другие вопросы."О посещении конкретной территории мы вас заранее предупреждать не будем. Надеемся, что когда к вам гости приедут, вы их встретите не только радушно, но и претензий к качеству того, что контролирует экипаж машины "Губернаторского контроля", в ваших муниципалитетах не будет", - приводит пресс-служба слова Усса.В ходе совещания особое внимание уделили реализации трех нацпроектов – в сфере спорта, культуры, а также решению задач по обеспечению жителей края качественной питьевой водой.Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов должны строго контролировать ситуацию на местах, ответственно относиться к реализации мероприятий нацпроектов. Основная задача, которую поставил перед главами губернатор – обеспечить не только качественное строительство и эффективную работу новых объектов и приобретенного оборудования, но и их доступность для жителей региона.
https://ria.ru/20210518/agrarii-1732840694.html
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александр усс, красноярский край, политика

Глава Красноярского края ввел "Губернаторский контроль" за нацпроектами

15:15 19.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс вводит в регионе спецпроект "Губернаторский контроль", в ходе которого профильные министры будут выезжать в командировки по районам края для ревизии на строящихся в рамках нацпроектов значимых для территорий объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, о новой форме контроля "Губернаторский контроль" Усс объявил в среду на совещании по реализации на территориях нацпроектов. В Красноярском крае реализуются 46 федеральных проектов, общий объем финансирования которых в 2021 году составил 26,2 миллиарда рублей.
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"По инициативе главы региона дан старт проекту "Губернаторский контроль". Теперь отраслевые министры будут выезжать на строящиеся объекты на брендированном автомобиле по графику, известному только губернатору. Участие в спецпроекте примут общественные организации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что машина с символикой "Губернаторского контроля" в любой момент может появиться даже в самых отдалённых территориях. И экипаж во главе с "ответственным" министром проверит, как идет строительство объектов национальных проектов. Кроме того, группу особого губернаторского контроля будет интересовать состояние дорог, благоустройство населённых пунктов, защищённость образовательных объектов и другие вопросы.
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"О посещении конкретной территории мы вас заранее предупреждать не будем. Надеемся, что когда к вам гости приедут, вы их встретите не только радушно, но и претензий к качеству того, что контролирует экипаж машины "Губернаторского контроля", в ваших муниципалитетах не будет", - приводит пресс-служба слова Усса.
В ходе совещания особое внимание уделили реализации трех нацпроектов – в сфере спорта, культуры, а также решению задач по обеспечению жителей края качественной питьевой водой.
Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов должны строго контролировать ситуацию на местах, ответственно относиться к реализации мероприятий нацпроектов. Основная задача, которую поставил перед главами губернатор – обеспечить не только качественное строительство и эффективную работу новых объектов и приобретенного оборудования, но и их доступность для жителей региона.
 
Александр УссКрасноярский крайПолитика
 
 
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