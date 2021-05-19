https://ria.ru/20210519/konkurs-1732937093.html

В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"

В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок" - РИА Новости, 19.05.2021

В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"

Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:18

2021-05-19T13:18

2021-05-19T13:18

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецк

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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, победители получат ценные подарки от меценатов области. Лучших определят в трёх номинациях: "Танец", "Песня" и "Стихотворение". Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от трех до десяти лет, живущие в Липецкой области.Конкурс проходит на трех площадках – официальных страницах управления социальной политики в социальных сетях "Инстаграм", "Вконтакте", "Одноклассники".Артамонов отметил, что конкурсные материалы принимаются до 21 мая. 24 мая организаторы выберут 27 лучших номеров, которые разместят в социальных сетях. Пользователи соцсетей выберут победителей, их имена станут известны 31 мая. Награждение талантливых детей пройдет 1 июня в одном из парков Липецка."В нашей области очень много талантливых детей. Уверен – они обязательно проявят себя, а мы поддержим их идеи", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210518/festival-1732827710.html

липецкая область

липецк

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игорь артамонов, липецкая область, липецк