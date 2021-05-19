https://ria.ru/20210519/konkurs-1732937093.html
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок" - РИА Новости, 19.05.2021
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"
Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:18
2021-05-19T13:18
2021-05-19T13:18
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732940932_356:27:1920:907_1920x0_80_0_0_d7c0934a976664650f5864a58311857d.jpg
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, победители получат ценные подарки от меценатов области. Лучших определят в трёх номинациях: "Танец", "Песня" и "Стихотворение". Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от трех до десяти лет, живущие в Липецкой области.Конкурс проходит на трех площадках – официальных страницах управления социальной политики в социальных сетях "Инстаграм", "Вконтакте", "Одноклассники".Артамонов отметил, что конкурсные материалы принимаются до 21 мая. 24 мая организаторы выберут 27 лучших номеров, которые разместят в социальных сетях. Пользователи соцсетей выберут победителей, их имена станут известны 31 мая. Награждение талантливых детей пройдет 1 июня в одном из парков Липецка."В нашей области очень много талантливых детей. Уверен – они обязательно проявят себя, а мы поддержим их идеи", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210518/festival-1732827710.html
липецкая область
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732940932_882:49:1920:827_1920x0_80_0_0_6e4e2b27ffae3fe97cede7f9a6912a9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, липецк