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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210519/konkurs-1732937093.html
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок" - РИА Новости, 19.05.2021
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"
Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:18
2021-05-19T13:18
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, победители получат ценные подарки от меценатов области. Лучших определят в трёх номинациях: "Танец", "Песня" и "Стихотворение". Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от трех до десяти лет, живущие в Липецкой области.Конкурс проходит на трех площадках – официальных страницах управления социальной политики в социальных сетях "Инстаграм", "Вконтакте", "Одноклассники".Артамонов отметил, что конкурсные материалы принимаются до 21 мая. 24 мая организаторы выберут 27 лучших номеров, которые разместят в социальных сетях. Пользователи соцсетей выберут победителей, их имена станут известны 31 мая. Награждение талантливых детей пройдет 1 июня в одном из парков Липецка."В нашей области очень много талантливых детей. Уверен – они обязательно проявят себя, а мы поддержим их идеи", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, липецк

В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"

13:18 19.05.2021
 
© Pixabay / debbienews Дети в костюмах для выступления
Дети в костюмах для выступления - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Pixabay / debbienews
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Конкурс ко Дню защиты детей "Мой талантливый ребенок" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, победители получат ценные подарки от меценатов области. Лучших определят в трёх номинациях: "Танец", "Песня" и "Стихотворение". Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от трех до десяти лет, живущие в Липецкой области.
Конкурс проходит на трех площадках – официальных страницах управления социальной политики в социальных сетях "Инстаграм", "Вконтакте", "Одноклассники".
Артамонов отметил, что конкурсные материалы принимаются до 21 мая. 24 мая организаторы выберут 27 лучших номеров, которые разместят в социальных сетях. Пользователи соцсетей выберут победителей, их имена станут известны 31 мая. Награждение талантливых детей пройдет 1 июня в одном из парков Липецка.
"В нашей области очень много талантливых детей. Уверен – они обязательно проявят себя, а мы поддержим их идеи", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецк
 
 
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