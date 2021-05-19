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Прокурор запросил пять лет колонии для напавшего на полицейского в Москве
Прокурор запросил пять лет колонии для напавшего на полицейского в Москве - РИА Новости, 19.05.2021
Прокурор запросил пять лет колонии для напавшего на полицейского в Москве
Прокурор запросил максимально возможные 5 лет колонии для Евгения Есенова, напавшего на полицейского на несогласованной акции в Москве 23 января, сообщила РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:58
2021-05-19T16:58
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прокурор запросил максимально возможные 5 лет колонии для Евгения Есенова, напавшего на полицейского на несогласованной акции в Москве 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева."Есенову прокурор запросил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, приговор будет оглашён 20 мая", - сказала Бондарева.По версии следствия, Есенов на акции 23 января подрался с полицейским на Пушкинской площади. Он обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья), санкция предполагает до пяти лет лишения свободы.Есенов 25 января уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, ряд приговоров уже вынесен.Так, по этой же ч. 1 ст. 318 УК РФ Тимур Салихов за нападение на росгвардейца в Москве 23 января получил 2 года колонии.
https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html
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россия
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россия, москва, происшествия

Прокурор запросил пять лет колонии для напавшего на полицейского в Москве

16:58 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прокурор запросил максимально возможные 5 лет колонии для Евгения Есенова, напавшего на полицейского на несогласованной акции в Москве 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.
"Есенову прокурор запросил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, приговор будет оглашён 20 мая", - сказала Бондарева.
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По версии следствия, Есенов на акции 23 января подрался с полицейским на Пушкинской площади. Он обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья), санкция предполагает до пяти лет лишения свободы.
Есенов 25 января уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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Так, по этой же ч. 1 ст. 318 УК РФ Тимур Салихов за нападение на росгвардейца в Москве 23 января получил 2 года колонии.
 
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