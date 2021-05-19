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Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане
Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане - РИА Новости, 19.05.2021
Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане
Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:57
2021-05-19T17:51
здоровье - общество
происшествия
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, девушка отдыхала со своими друзьями в банном комплексе вечером 8 мая. В какой-то момент они почувствовали запах хлора, но не придали этому значению."На следующий день заявительница, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь, у нее установили ожог гортани, после она была госпитализирована в НИИ Склифосовского", - сказал он.Проверку начала столичная прокуратура."По предварительной информации, в ночь на 9 мая группа молодых людей из шести человек посетили банный комплекс на улице Веневская. Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате просителям стало плохо, состояние их здоровья ухудшилось, одной женщине потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки предполагается установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнения требований по безопасности услуг.
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здоровье - общество, происшествия

Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане

15:57 19.05.2021 (обновлено: 17:51 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, девушка отдыхала со своими друзьями в банном комплексе вечером 8 мая. В какой-то момент они почувствовали запах хлора, но не придали этому значению.
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"На следующий день заявительница, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь, у нее установили ожог гортани, после она была госпитализирована в НИИ Склифосовского", - сказал он.
Проверку начала столичная прокуратура.
"По предварительной информации, в ночь на 9 мая группа молодых людей из шести человек посетили банный комплекс на улице Веневская. Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате просителям стало плохо, состояние их здоровья ухудшилось, одной женщине потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В ходе прокурорской проверки предполагается установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнения требований по безопасности услуг.
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