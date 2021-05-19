https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html

Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане

Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане - РИА Новости, 19.05.2021

Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане

Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:57

2021-05-19T15:57

2021-05-19T17:51

здоровье - общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, девушка отдыхала со своими друзьями в банном комплексе вечером 8 мая. В какой-то момент они почувствовали запах хлора, но не придали этому значению."На следующий день заявительница, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь, у нее установили ожог гортани, после она была госпитализирована в НИИ Склифосовского", - сказал он.Проверку начала столичная прокуратура."По предварительной информации, в ночь на 9 мая группа молодых людей из шести человек посетили банный комплекс на улице Веневская. Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате просителям стало плохо, состояние их здоровья ухудшилось, одной женщине потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки предполагается установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнения требований по безопасности услуг.

https://ria.ru/20210514/banya-1732311870.html

https://ria.ru/20210513/vinovnye-1732228450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, происшествия