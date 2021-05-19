https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html
Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане
Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане - РИА Новости, 19.05.2021
Москвичка попала в больницу, отравившись хлором в бане
Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:57
2021-05-19T15:57
2021-05-19T17:51
здоровье - общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, девушка отдыхала со своими друзьями в банном комплексе вечером 8 мая. В какой-то момент они почувствовали запах хлора, но не придали этому значению."На следующий день заявительница, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь, у нее установили ожог гортани, после она была госпитализирована в НИИ Склифосовского", - сказал он.Проверку начала столичная прокуратура."По предварительной информации, в ночь на 9 мая группа молодых людей из шести человек посетили банный комплекс на улице Веневская. Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате просителям стало плохо, состояние их здоровья ухудшилось, одной женщине потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки предполагается установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнения требований по безопасности услуг.
https://ria.ru/20210514/banya-1732311870.html
https://ria.ru/20210513/vinovnye-1732228450.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, происшествия
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Москвичка отравилась хлором в банном комплексе в Южном Бутово, с ожогом гортани ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, девушка отдыхала со своими друзьями в банном комплексе вечером 8 мая. В какой-то момент они почувствовали запах хлора, но не придали этому значению.
"На следующий день заявительница, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь, у нее установили ожог гортани, после она была госпитализирована в НИИ Склифосовского", - сказал он.
Проверку начала столичная прокуратура.
"По предварительной информации, в ночь на 9 мая группа молодых людей из шести человек посетили банный комплекс на улице Веневская. Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате просителям стало плохо, состояние их здоровья ухудшилось, одной женщине потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В ходе прокурорской проверки предполагается установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнения требований по безопасности услуг.