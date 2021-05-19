https://ria.ru/20210519/izrail-1733027441.html

Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС

Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС - РИА Новости, 19.05.2021

Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу киберподразделения ХАМАС, в котором находились трое членов группировки, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:22

2021-05-19T19:22

2021-05-19T19:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу киберподразделения ХАМАС, в котором находились трое членов группировки, сообщила пресс-служба армии.Военные отмечают, что штаб использовался для кибератак против Израиля.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире