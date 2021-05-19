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Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС
Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС
Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу киберподразделения ХАМАС, в котором находились трое членов группировки, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:22
2021-05-19T19:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу киберподразделения ХАМАС, в котором находились трое членов группировки, сообщила пресс-служба армии.Военные отмечают, что штаб использовался для кибератак против Израиля.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире

Израиль ликвидировал троих членов киберподразделения ХАМАС

19:22 19.05.2021 (обновлено: 19:23 19.05.2021)
 
© REUTERS / Suhaib SalemПоследствия израильского авиаудара в Газе
Последствия израильского авиаудара в Газе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу киберподразделения ХАМАС, в котором находились трое членов группировки, сообщила пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ и военная разведка армии нейтрализовали трех боевиков ХАМАС, которые находились в оперативном убежище в городе Газа, принадлежащем киберподразделению ХАМАС. Цель была поражена истребителями ВВС Израиля", - говорится в сообщении военных.
Военные отмечают, что штаб использовался для кибератак против Израиля.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
09:24
Politico: США "отговорили" Израиль вторгаться в сектор Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасИзраильВ мире
 
 
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