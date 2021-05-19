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Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня
Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня - РИА Новости, 19.05.2021
Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня
Работы на водохранилище в Италии позволили увидеть поселение, исчезнувшее под водой более 70 лет назад. Затерянная деревня Курон — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.05.2021
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италия
достопримечательности
фото
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Работы на водохранилище в Италии позволили увидеть поселение, исчезнувшее под водой более 70 лет назад. Затерянная деревня Курон — в фотоленте Ria.ru.
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италия, достопримечательности, фото, фото

Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня

13:10 19.05.2021 (обновлено: 17:21 19.05.2021)
 
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Работы на водохранилище в Италии позволили увидеть поселение, исчезнувшее под водой более 70 лет назад. Затерянная деревня Курон — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Miguel Medina

Озеро Лаго-ди-Резия в провинции Тироль осушили для ремонта местной ГЭС.

Колокольня старого города в Куроне
1 из 10

Озеро Лаго-ди-Резия в провинции Тироль осушили для ремонта местной ГЭС.

© AFP 2021 / Miguel Medina
© Фото : Luisa Azzolini

Когда вода ушла, взглядам жителей открылись каменные ступени, подвалы и остатки стен.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
2 из 10

Когда вода ушла, взглядам жителей открылись каменные ступени, подвалы и остатки стен.

© Фото : Luisa Azzolini
© Фото : Luisa Azzolini

Все это — деревня Курон, затопленная в 1950 году.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
3 из 10

Все это — деревня Курон, затопленная в 1950 году.

© Фото : Luisa Azzolini
© Фото : Luisa Azzolini

Поселение исчезло, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
4 из 10

Поселение исчезло, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.

© Фото : Luisa Azzolini
© Фото : Luisa Azzolini

На дне оказались более 160 домов.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
5 из 10

На дне оказались более 160 домов.

© Фото : Luisa Azzolini
© Фото : Luisa Azzolini

Их обитатели тогда получили новое жилье.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
6 из 10

Их обитатели тогда получили новое жилье.

© Фото : Luisa Azzolini
© AFP 2021 / Miguel Medina

Некоторые захотели остаться в построенном неподалеку поселке.

Колокольня старого города в итальянском Куроне до того, как ушла под воду
7 из 10

Некоторые захотели остаться в построенном неподалеку поселке.

© AFP 2021 / Miguel Medina
© Фото : Luisa Azzolini

Появившаяся из-под воды итальянская деревня Курон.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
8 из 10

Появившаяся из-под воды итальянская деревня Курон.

© Фото : Luisa Azzolini
© Фото : Luisa Azzolini

Этот район очень популярен у туристов, они приезжают сюда в любое время года.

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон
9 из 10

Этот район очень популярен у туристов, они приезжают сюда в любое время года.

© Фото : Luisa Azzolini
© AFP 2021 / Miguel Medina

О том, что здесь когда-то жили люди, долгие годы напоминал лишь старинный церковный шпиль, возвышающийся над водой.

Колокольня старого города в Куроне
10 из 10

О том, что здесь когда-то жили люди, долгие годы напоминал лишь старинный церковный шпиль, возвышающийся над водой.

© AFP 2021 / Miguel Medina
 
ИталияДостопримечательностиФото
 
 
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