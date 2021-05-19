Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня
Озеро Лаго-ди-Резия в провинции Тироль осушили для ремонта местной ГЭС.
Когда вода ушла, взглядам жителей открылись каменные ступени, подвалы и остатки стен.
Когда вода ушла, взглядам жителей открылись каменные ступени, подвалы и остатки стен.
Все это — деревня Курон, затопленная в 1950 году.
Поселение исчезло, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.
Поселение исчезло, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.
На дне оказались более 160 домов.
Их обитатели тогда получили новое жилье.
Некоторые захотели остаться в построенном неподалеку поселке.
Появившаяся из-под воды итальянская деревня Курон.
Этот район очень популярен у туристов, они приезжают сюда в любое время года.
Этот район очень популярен у туристов, они приезжают сюда в любое время года.
О том, что здесь когда-то жили люди, долгие годы напоминал лишь старинный церковный шпиль, возвышающийся над водой.
О том, что здесь когда-то жили люди, долгие годы напоминал лишь старинный церковный шпиль, возвышающийся над водой.