https://ria.ru/20210519/italiya-1732922052.html

Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня

Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня - РИА Новости, 19.05.2021

Скрытое: в Италии из-под воды появилась затопленная деревня

Работы на водохранилище в Италии позволили увидеть поселение, исчезнувшее под водой более 70 лет назад. Затерянная деревня Курон — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:10

2021-05-19T13:10

2021-05-19T17:21

италия

достопримечательности

фото

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Работы на водохранилище в Италии позволили увидеть поселение, исчезнувшее под водой более 70 лет назад. Затерянная деревня Курон — в фотоленте Ria.ru.

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, достопримечательности, фото, фото