Никитин оценил объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в Нижегородскую область за 2020 год составил почти 1,2 миллиарда долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"По данным Центробанка РФ, объем прямых иностранных инвестиций вырос в нашем регионе в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом и практически достиг 1,2 миллиарда долларов. По этому показателю мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он подчеркнул, что этот результат – важный фактор роста экономики. "Приток иностранных инвестиций способствует диверсификации экспортного производства, повышению эффективности производственных процессов и внедрению новых технологий, которые мы впоследствии можем тиражировать на многих нижегородских предприятиях", – сказал Никитин.
По словам губернатора Нижегородской области, больше всего вложений иностранные инвесторы направили на развитие животноводства и обрабатывающих производств.
Отмечается, что по итогам 2020 года в Нижегородской области объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 миллиарда рублей.
Для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" – дополнительно льгота по страховым взносам.