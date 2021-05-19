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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210519/investitsii-1732999137.html
Никитин оценил объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область
Никитин оценил объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область - РИА Новости, 19.05.2021
Никитин оценил объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область
Объем прямых иностранных инвестиций в Нижегородскую область за 2020 год составил почти 1,2 миллиарда долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:32
2021-05-19T17:32
нижегородская область
россия
глеб никитин
корпорация развития
володарск
саров
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в Нижегородскую область за 2020 год составил почти 1,2 миллиарда долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин."По данным Центробанка РФ, объем прямых иностранных инвестиций вырос в нашем регионе в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом и практически достиг 1,2 миллиарда долларов. По этому показателю мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он подчеркнул, что этот результат – важный фактор роста экономики. "Приток иностранных инвестиций способствует диверсификации экспортного производства, повышению эффективности производственных процессов и внедрению новых технологий, которые мы впоследствии можем тиражировать на многих нижегородских предприятиях", – сказал Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, больше всего вложений иностранные инвесторы направили на развитие животноводства и обрабатывающих производств.Отмечается, что по итогам 2020 года в Нижегородской области объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 миллиарда рублей.Для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" – дополнительно льгота по страховым взносам.
https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html
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россия, глеб никитин, корпорация развития, володарск, саров, экономика

Никитин оценил объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область

17:32 19.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в Нижегородскую область за 2020 год составил почти 1,2 миллиарда долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"По данным Центробанка РФ, объем прямых иностранных инвестиций вырос в нашем регионе в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом и практически достиг 1,2 миллиарда долларов. По этому показателю мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
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Он подчеркнул, что этот результат – важный фактор роста экономики. "Приток иностранных инвестиций способствует диверсификации экспортного производства, повышению эффективности производственных процессов и внедрению новых технологий, которые мы впоследствии можем тиражировать на многих нижегородских предприятиях", – сказал Никитин.
По словам губернатора Нижегородской области, больше всего вложений иностранные инвесторы направили на развитие животноводства и обрабатывающих производств.
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Отмечается, что по итогам 2020 года в Нижегородской области объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 миллиарда рублей.
Для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" – дополнительно льгота по страховым взносам.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинКорпорация РазвитияВолодарскСаровЭкономика
 
 
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