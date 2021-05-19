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В Кремле считают, что порог иммунизации населения будет пройден до осени

В Кремле считают, что порог иммунизации населения будет пройден до осени - РИА Новости, 19.05.2021

В Кремле считают, что порог иммунизации населения будет пройден до осени

В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:21

2021-05-19T13:21

2021-05-19T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество