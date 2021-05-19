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В Кремле считают, что порог иммунизации населения будет пройден до осени
В Кремле считают, что порог иммунизации населения будет пройден до осени - РИА Новости, 19.05.2021
В Кремле считают, что порог иммунизации населения будет пройден до осени
В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:21
2021-05-19T13:21
2021-05-19T13:21
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
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