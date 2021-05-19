https://ria.ru/20210519/gosduma-1732963323.html

Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц

Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц - РИА Новости, 19.05.2021

Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, по которому в России создается реестр лиц, признанных судом недееспособными или... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:38

2021-05-19T14:38

2021-05-19T14:38

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, по которому в России создается реестр лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.Авторы документа, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Антон Гетта, Александр Ищенко, Дмитрий Перминов и Максим Щаблыкин, поясняют, что централизованный порядок регистрации или учета таких лиц в настоящий момент не предусматривается законодательством. Вместе с тем, он крайне необходим в современных условиях, поскольку потребность в оперативном установлении дееспособности гражданина возникает при решении целого ряда вопросов: о способности лица самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки, об ответственности за причиненный вред, о возможности совершения значимых для брачно-семейных отношений действий, о возможности заключения трудового договора, принятия на службу и ее прекращения, о возможности принятия судом ряда процессуальных решений и т.д.Принятие и реализация закона не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. Реализация будет осуществлена за счет средств Федеральной нотариальной палаты, уточняют авторы документа.

https://ria.ru/20210519/alimenty-1732920040.html

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россия, госдума рф, общество