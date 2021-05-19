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Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц
Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц - РИА Новости, 19.05.2021
Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, по которому в России создается реестр лиц, признанных судом недееспособными или... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:38
2021-05-19T14:38
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, по которому в России создается реестр лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.Авторы документа, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Антон Гетта, Александр Ищенко, Дмитрий Перминов и Максим Щаблыкин, поясняют, что централизованный порядок регистрации или учета таких лиц в настоящий момент не предусматривается законодательством. Вместе с тем, он крайне необходим в современных условиях, поскольку потребность в оперативном установлении дееспособности гражданина возникает при решении целого ряда вопросов: о способности лица самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки, об ответственности за причиненный вред, о возможности совершения значимых для брачно-семейных отношений действий, о возможности заключения трудового договора, принятия на службу и ее прекращения, о возможности принятия судом ряда процессуальных решений и т.д.Принятие и реализация закона не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. Реализация будет осуществлена за счет средств Федеральной нотариальной палаты, уточняют авторы документа.
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россия, госдума рф, общество

Госдума поддержала создание реестра недееспособных лиц

14:38 19.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, по которому в России создается реестр лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.
Авторы документа, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Антон Гетта, Александр Ищенко, Дмитрий Перминов и Максим Щаблыкин, поясняют, что централизованный порядок регистрации или учета таких лиц в настоящий момент не предусматривается законодательством. Вместе с тем, он крайне необходим в современных условиях, поскольку потребность в оперативном установлении дееспособности гражданина возникает при решении целого ряда вопросов: о способности лица самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки, об ответственности за причиненный вред, о возможности совершения значимых для брачно-семейных отношений действий, о возможности заключения трудового договора, принятия на службу и ее прекращения, о возможности принятия судом ряда процессуальных решений и т.д.
"Учитывая изложенное, в целях более эффективной защиты прав и законных интересов граждан законопроектом предлагается создание полноценного реестра лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и включение этого реестра в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата", - говорится в документе.
Принятие и реализация закона не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. Реализация будет осуществлена за счет средств Федеральной нотариальной палаты, уточняют авторы документа.
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