Германия предложила план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
13:22 19.05.2021 (обновлено: 13:38 19.05.2021)
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Германия предложила трехступенчатый план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил, выступая в среду в бундестаге ФРГ, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас.
"Слишком много людей погибли, в том числе десятки детей с обеих сторон, это должно закончиться, и чем быстрее, тем лучше. В этой связи мы несколько дней назад предложили трехступенчатый план. Во-первых, он предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. Во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния", - заявил министр.
Он добавил, что на этом пути "невозможно будет избежать прямых переговоров между израильтянами и палестинцами".
По словам Мааса, усилия в направлении урегулирования поддержаны сегодня на уровне "ближневосточного квартета" и переговоров с другими государствами региона, которые имеют прямые контакты с обеими сторонами конфликта. Решение возможно "только в рамках согласованной договоренности о двух государствах", сказал министр. Он добавил, что над этой концепцией "в последние годы велось слишком мало работы".
Касаясь антиизраильских манифестаций в Германии, Маас призвал "со всей мощью немецкого правового государства противостоять антисемитским проповедникам, разжигателям ненависти и преступникам".
"Все находящиеся в Германии на постоянной или временной основе лица должны знать: на наших улицах никогда вновь не должно быть ни одного сантиметра места для антисемитизма", - сказал министр.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.