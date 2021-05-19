https://ria.ru/20210519/germaniya-1732945363.html

Германия предложила план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Германия предложила план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2021

Германия предложила план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Германия предложила трехступенчатый план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил, выступая в среду в бундестаге ФРГ, глава немецкого... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:22

2021-05-19T13:22

2021-05-19T13:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хайко маас

ближний восток

германия

хамас

в мире

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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Германия предложила трехступенчатый план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил, выступая в среду в бундестаге ФРГ, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас."Слишком много людей погибли, в том числе десятки детей с обеих сторон, это должно закончиться, и чем быстрее, тем лучше. В этой связи мы несколько дней назад предложили трехступенчатый план. Во-первых, он предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. Во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния", - заявил министр.Он добавил, что на этом пути "невозможно будет избежать прямых переговоров между израильтянами и палестинцами".По словам Мааса, усилия в направлении урегулирования поддержаны сегодня на уровне "ближневосточного квартета" и переговоров с другими государствами региона, которые имеют прямые контакты с обеими сторонами конфликта. Решение возможно "только в рамках согласованной договоренности о двух государствах", сказал министр. Он добавил, что над этой концепцией "в последние годы велось слишком мало работы".Касаясь антиизраильских манифестаций в Германии, Маас призвал "со всей мощью немецкого правового государства противостоять антисемитским проповедникам, разжигателям ненависти и преступникам"."Все находящиеся в Германии на постоянной или временной основе лица должны знать: на наших улицах никогда вновь не должно быть ни одного сантиметра места для антисемитизма", - сказал министр.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210519/peskov-1732940604.html

https://ria.ru/20210519/palestina-1732895017.html

ближний восток

германия

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Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии. "За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении. 2021-05-19T13:22 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хайко маас, ближний восток, германия, хамас, в мире