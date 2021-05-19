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Эксперты поделились опытом участия в ГЧП-проектах в различных отраслях

Эксперты поделились опытом участия в ГЧП-проектах в различных отраслях - РИА Новости, 19.05.2021

Эксперты поделились опытом участия в ГЧП-проектах в различных отраслях

МОСКВА, 19 мая – ГК "Просвещение". В рамках программы подготовки управленческих кадров для руководителей муниципалитетов, организованной ВЭБ.РФ и Московской... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:02

2021-05-19T16:02

2021-05-19T16:02

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 мая – ГК "Просвещение". В рамках программы подготовки управленческих кадров для руководителей муниципалитетов, организованной ВЭБ.РФ и Московской школы управления Сколково, состоялась сессия, посвященная трендам применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. Эксперты поделились с инвесторами опытом участия в ГЧП-проектах в различных отраслях, а также обозначили вопросы, на которые, с их точки зрения, муниципалитетам важно обратить внимание.Сегодня государственно-частное партнерство стало общепризнанным методом реализации инфраструктурных проектов, и Россия активно внедряет мировой опыт ГЧП. Однако в рамках такого сотрудничества недостаточно передать обязанности частному партнеру – государство всегда остается активным участником проекта, сообщил генеральный директор PPP Expertise Eurasia Сергей Самолис.В рамках ГЧП государство и инвестор, частная компания, объединяют ресурсы и распределяют ответственность при создании и развитии инфраструктуры в регионе. Опыт такого сотрудничества уже есть в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, благоустройства, обращения с ТКО, IT и спорте.В сфере ЖКХ государственно-частное партнерство уже активно реализуется в формате концессий. Об этом рассказал руководитель практики ГЧП и инфраструктурных проектов PwC Legal Владимир Соколов:"На коммунально-энергетический сектор приходится 80% всех концессий. С 2013 года были внесены изменения в законодательство, в результате чего передать инфраструктуру ЖКХ в эксплуатацию третьим лицам стало возможным только в рамках концессии".По словам руководителя направления развития инфраструктурных проектов ГК "Росводоканал" Анастасии Адодиной, для обеспечения гарантий возврата заемных средств, вложенных в инфраструктуру, и процентов по ним за счет тарифа требуется согласование превышения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на весь долгосрочный период регулирования тарифов. "Соответствующие законодательные изменения обсуждаются на федеральном уровне", – добавила спикер.В свою очередь, в системе образования партнерам необходимо ориентироваться на цели и задачи Национального проекта "Образование", отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются участники учебного процесса в регионах:"Национальный проект "Образование" учитывает возможность создания школ с применением механизмов государственно-частного партнерства. При этом важно согласовывать планы региона и муниципалитета по созданию образовательных учреждений, соотносить потребности с показателями, заложенными в Нацпроекте. На сегодняшний день в портфеле компании проекты школ от 250 до 4500 мест. До 2024 года мы рассматриваем более 150 объектов на суммарный объём 160 000 мест в 27 регионах страны",– рассказала директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.Однако независимо от той сферы, в которой предстоит реализовать проект в рамках ГЧП, будущим партнерам необходимо учесть ряд вопросов. Так, исполнительный директор Газпромбанка Александр Кирпичников подчеркнул, что для банков крайне важно соблюдение сроков при структурировании проектов, а также наличие дорожных карт. "Необходимо понимать, какие обязательства на себя готова взять публичная сторона", – сказал спикер.У муниципалитетов также могут быть ограничены возможности местного бюджета и опыт в применении механизмов ГЧП. Решением может стать привлечение регионального софинансирования, а также внешних экспертов и обучение муниципальных служащих, заключили участники сессии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы