Госдеп заявил, что США не позволят достроить "Северный поток — 2"
21:18 19.05.2021 (обновлено: 21:45 19.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. США по-прежнему намерены использовать все "доступные дипломатические инструменты", чтобы не допустить реализации проекта "Северный поток — 2", сказала журналистам представитель Госдепартамента Джалина Портер.
По ее словам, Вашингтон будет продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения" со стороны Москвы.
В прошлом российская сторона не раз опровергала подобные обвинения. В России отмечали, что "Северный поток — это коммерческий проект", который выгоден как Москве, так и Евросоюзу.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что американская администрация намерена не накладывать ограничения на оператора магистрали Nord Stream 2 AG и его руководство, а лишь на российские суда-трубоукладчики. Как передает Bloomberg, Госдепартамент США представил конгрессу доклад, в котором говорится, что новых мер против компании не предвидится.
Как считают в Госдепе, Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью. По данным агентства, ограничительные меры все же введут формально, в качестве символического шага, но тут же приостановят. То есть де-факто они действовать не будут.
"Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"