https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html

Госдеп заявил, что США не позволят достроить "Северный поток — 2"

Госдеп заявил, что США не позволят достроить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

Госдеп заявил, что США не позволят достроить "Северный поток — 2"

США по-прежнему намерены использовать все "доступные дипломатические инструменты", чтобы не допустить реализации проекта "Северный поток — 2", сказала... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T21:18

2021-05-19T21:18

2021-05-19T21:45

северный поток — 2

государственный департамент сша

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. США по-прежнему намерены использовать все "доступные дипломатические инструменты", чтобы не допустить реализации проекта "Северный поток — 2", сказала журналистам представитель Госдепартамента Джалина Портер.По ее словам, Вашингтон будет продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения" со стороны Москвы.В прошлом российская сторона не раз опровергала подобные обвинения. В России отмечали, что "Северный поток — это коммерческий проект", который выгоден как Москве, так и Евросоюзу.Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что американская администрация намерена не накладывать ограничения на оператора магистрали Nord Stream 2 AG и его руководство, а лишь на российские суда-трубоукладчики. Как передает Bloomberg, Госдепартамент США представил конгрессу доклад, в котором говорится, что новых мер против компании не предвидится.Как считают в Госдепе, Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью. По данным агентства, ограничительные меры все же введут формально, в качестве символического шага, но тут же приостановят. То есть де-факто они действовать не будут."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732981266.html

https://ria.ru/20210519/germaniya-1732961258.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, государственный департамент сша, сша