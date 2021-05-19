https://ria.ru/20210519/gaza-1732991938.html

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 19.05.2021

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

Президент США Джо Байден в среду провел четвертый за последнюю неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:50

2021-05-19T16:50

2021-05-19T17:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

джо байден

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_0:114:4304:2535_1920x0_80_0_0_5f5751eb06d1916093687ba9056c3127.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду провел четвертый за последнюю неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что ожидает значительного снижения уровня насилия на Ближнем Востоке уже в среду, сообщила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодня утром президент (Байден) вновь поговорил с премьер-министром Нетаньяху, это был уже четвертый их разговор за прошедшую неделю... Два лидера подробно обсудили положение дел в Газе, достигнутый Израилем прогресс в (подавлении) потенциала ХАМАС и других террористических формирований, а также продолжающиеся дипломатические усилия с участием региональных игроков и США", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, который транслировал Белый дом.По ее словам, президент США заявил израильскому премьеру, что "ожидает значительной деэскалации насилия на пути к прекращению огня уже сегодня".

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/bayden-1732924220.html

сектор газа

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, джо байден, сша, израиль, в мире