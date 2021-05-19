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Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 19.05.2021
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа
Президент США Джо Байден в среду провел четвертый за последнюю неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:50
2021-05-19T17:07
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
джо байден
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду провел четвертый за последнюю неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что ожидает значительного снижения уровня насилия на Ближнем Востоке уже в среду, сообщила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодня утром президент (Байден) вновь поговорил с премьер-министром Нетаньяху, это был уже четвертый их разговор за прошедшую неделю... Два лидера подробно обсудили положение дел в Газе, достигнутый Израилем прогресс в (подавлении) потенциала ХАМАС и других террористических формирований, а также продолжающиеся дипломатические усилия с участием региональных игроков и США", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, который транслировал Белый дом.По ее словам, президент США заявил израильскому премьеру, что "ожидает значительной деэскалации насилия на пути к прекращению огня уже сегодня".
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, джо байден, сша, израиль, в мире

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

16:50 19.05.2021 (обновлено: 17:07 19.05.2021)
 
© AP Photo / Tony DejakДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Tony Dejak
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду провел четвертый за последнюю неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что ожидает значительного снижения уровня насилия на Ближнем Востоке уже в среду, сообщила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Сегодня утром президент (Байден) вновь поговорил с премьер-министром Нетаньяху, это был уже четвертый их разговор за прошедшую неделю... Два лидера подробно обсудили положение дел в Газе, достигнутый Израилем прогресс в (подавлении) потенциала ХАМАС и других террористических формирований, а также продолжающиеся дипломатические усилия с участием региональных игроков и США", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, который транслировал Белый дом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
11:57В мире
Байден странно пошутил на вопрос СМИ про Израиль
По ее словам, президент США заявил израильскому премьеру, что "ожидает значительной деэскалации насилия на пути к прекращению огня уже сегодня".
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаДжо БайденСШАИзраильВ мире
 
 
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