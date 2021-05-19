https://ria.ru/20210519/frantsiya-1733021227.html

Во Франции начали открываться туристические объекты

Во Франции начали открываться туристические объекты - РИА Новости, 19.05.2021

Во Франции начали открываться туристические объекты

Большую часть всемирно известных достопримечательностей Франции планируют снова открыть для туристов в ближайшее время, начиная с 19 мая, сообщает "Турпром". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:00

2021-05-19T19:00

2021-05-19T19:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большую часть всемирно известных достопримечательностей Франции планируют снова открыть для туристов в ближайшее время, начиная с 19 мая, сообщает "Турпром". Даты начала приема посетителей анонсировали многие музеи после того как французское правительство разработало четырехэтапный процесс снятия ограничений, в том числе разрешили работатькультурным объектам.Так, Лувр и Музей Орсе открываются 19 мая. В них действуют строгие правила относительно числа посетителей на квадратный метр, Вход только по заранее забронированным билетам.В Парижские кафе также с 19 мая снова можно приходить на открытые террасы, а 9 июня заработают крытые залы. Однако будут строгие ограничения — не более шести человек на стол.Сегодня открылись и Дом Моне, и сады в Живерни, и аббатство Мон-Сен-Мишель.Парижский Диснейленд объявил, что он начнет работу 17 июня. Все гости старше шести лет должны будут носить маски, и также предусмотрены дополнительные правила, чтобы избежать скопления людей. Вход только по заранее заказанным билетам.Знаменитое кабаре "Мулен Руж" сообщило, что первое шоу после снятия ограничений состоится 10 сентября. Примерно в то же время откроются Crazy Horse 9 сентября и Le Lido 16 сентября.Также туристам напомнили, что масочный режим остается обязательным во всех общественных помещениях и на улицах многих крупных городов Франции. Несоблюдение правил ношения маски может привести к штрафу в размере 135 евро, и нет никаких исключений для людей, у которых есть проблемы со здоровьем или они полностью вакцинированы. Также как минимум до 30 июня во Франции сохранят комендантский час.

https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мулен руж, туризм, новости - туризм, crazy horse, лувр, франция