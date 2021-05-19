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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210519/frantsiya-1733021227.html
Во Франции начали открываться туристические объекты
Во Франции начали открываться туристические объекты - РИА Новости, 19.05.2021
Во Франции начали открываться туристические объекты
Большую часть всемирно известных достопримечательностей Франции планируют снова открыть для туристов в ближайшее время, начиная с 19 мая, сообщает "Турпром". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:00
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туризм
коронавирус covid-19
мулен руж
туризм
новости - туризм
crazy horse
лувр
франция
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большую часть всемирно известных достопримечательностей Франции планируют снова открыть для туристов в ближайшее время, начиная с 19 мая, сообщает "Турпром". Даты начала приема посетителей анонсировали многие музеи после того как французское правительство разработало четырехэтапный процесс снятия ограничений, в том числе разрешили работатькультурным объектам.Так, Лувр и Музей Орсе открываются 19 мая. В них действуют строгие правила относительно числа посетителей на квадратный метр, Вход только по заранее забронированным билетам.В Парижские кафе также с 19 мая снова можно приходить на открытые террасы, а 9 июня заработают крытые залы. Однако будут строгие ограничения — не более шести человек на стол.Сегодня открылись и Дом Моне, и сады в Живерни, и аббатство Мон-Сен-Мишель.Парижский Диснейленд объявил, что он начнет работу 17 июня. Все гости старше шести лет должны будут носить маски, и также предусмотрены дополнительные правила, чтобы избежать скопления людей. Вход только по заранее заказанным билетам.Знаменитое кабаре "Мулен Руж" сообщило, что первое шоу после снятия ограничений состоится 10 сентября. Примерно в то же время откроются Crazy Horse 9 сентября и Le Lido 16 сентября.Также туристам напомнили, что масочный режим остается обязательным во всех общественных помещениях и на улицах многих крупных городов Франции. Несоблюдение правил ношения маски может привести к штрафу в размере 135 евро, и нет никаких исключений для людей, у которых есть проблемы со здоровьем или они полностью вакцинированы. Также как минимум до 30 июня во Франции сохранят комендантский час.
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коронавирус covid-19, мулен руж, туризм, новости - туризм, crazy horse, лувр, франция

Во Франции начали открываться туристические объекты

19:00 19.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевДевушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже
Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большую часть всемирно известных достопримечательностей Франции планируют снова открыть для туристов в ближайшее время, начиная с 19 мая, сообщает "Турпром".
Даты начала приема посетителей анонсировали многие музеи после того как французское правительство разработало четырехэтапный процесс снятия ограничений, в том числе разрешили работатькультурным объектам.
Так, Лувр и Музей Орсе открываются 19 мая. В них действуют строгие правила относительно числа посетителей на квадратный метр, Вход только по заранее забронированным билетам.
В Парижские кафе также с 19 мая снова можно приходить на открытые террасы, а 9 июня заработают крытые залы. Однако будут строгие ограничения — не более шести человек на стол.
Сегодня открылись и Дом Моне, и сады в Живерни, и аббатство Мон-Сен-Мишель.
Парижский Диснейленд объявил, что он начнет работу 17 июня. Все гости старше шести лет должны будут носить маски, и также предусмотрены дополнительные правила, чтобы избежать скопления людей. Вход только по заранее заказанным билетам.
Знаменитое кабаре "Мулен Руж" сообщило, что первое шоу после снятия ограничений состоится 10 сентября. Примерно в то же время откроются Crazy Horse 9 сентября и Le Lido 16 сентября.
Также туристам напомнили, что масочный режим остается обязательным во всех общественных помещениях и на улицах многих крупных городов Франции. Несоблюдение правил ношения маски может привести к штрафу в размере 135 евро, и нет никаких исключений для людей, у которых есть проблемы со здоровьем или они полностью вакцинированы. Также как минимум до 30 июня во Франции сохранят комендантский час.
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