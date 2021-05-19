https://ria.ru/20210519/forum-1732956559.html

Forum.Digital Oil&Gas пройдет в Москве 28 мая

Forum.Digital Oil&Gas пройдет в Москве 28 мая - РИА Новости, 19.05.2021

Forum.Digital Oil&Gas пройдет в Москве 28 мая

Цифровые технологии открывают широкие возможности для оптимизации процессов нефтегазовой отрасли. Значительная экономия финансовых ресурсов и ускорение... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:17

2021-05-19T14:17

2021-05-19T14:19

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574778848_0:0:1351:760_1920x0_80_0_0_81c12f96c8f3e7bdbc6914a96444e0c4.jpg

МОСКВА, 19 мая – Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Цифровые технологии открывают широкие возможности для оптимизации процессов нефтегазовой отрасли. Значительная экономия финансовых ресурсов и ускорение производственных операций, - лишь часть преимуществ цифры для нефтегазовых компаний. Подробнее - на Forum.Digital Oil&Gas 28 мая.Нефтегазовая промышленность является одной из отраслей, интенсивно развивающей цифровые технологии. Сегодня инновации внедряются на каждом этапе разработки месторождений: от геологоразведки и бурения скважин, до эксплуатации месторождений и поддержания экологии. Одна из причин, подтолкнувших бизнес к цифровизации - усложнение добычи природных ресурсов. С каждым годом происходит постепенное исчерпание запасов разрабатываемых месторождений, падают объемы добычи нефти в традиционных нефтедобывающих регионах, увеличивается себестоимость добычи и растут риски невыполнения планируемых показателей разработки. В эпоху Индустрии 4.0 избежать негативных последствий нефтегазовому сектору помогает искусственный интеллект. Проекты с применением ИИ значительно повышают эффективность производственных процессов. Цифровые системы, применяемые ведущими компаниями отрасли, позволяют проводить анализ данных при разведке в 6 раз быстрее и на 30% точнее, увеличивают эффективность проходки с пласта с 90% до 95%, уменьшают количество нерентабельных обработок на 50%. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил: "Государство серьезно подходит к вопросу цифровизации нефтегазовой отрасли, но важно отметить и инициативу со стороны бизнеса. Российские нефтегазовые компании в полной мере осознают преимущества цифры и не только готовы к сотрудничеству с государством и вложениям в развитие "умных технологий", но и к самостоятельной разработке инновационных проектов для своей отрасли". Пилотные проекты, реализуемые нефтедобывающими компаниями ("Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть", "Лукойл") в последние годы, показали особую эффективность применения методов искусственного интеллекта в процессах разведки месторождений и добычи. Цифровизация нефти и газа набирает обороты, и в этом отрасли необходима поддержка государства. На текущий момент уже имеется более 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Работа по усовершенствованию мер государственной поддержки ведется Минэнерго совместно с Минпромторгом России, Минцифры России и представителями отраслевых нефтегазовых и энергетических компаний. В этом году ожидается представление в Правительство Российской Федерации концепции и "дорожной карты" по роботизации нефтегазовой отрасли, разработанной Минэнерго России, совместно с Центром компетенций по робототехнике ПАО "Газпром нефти" и другими лидерами отрасли. Основополагающим документом в этой сфере является Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2019 года №1598 "О государственной поддержке цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы".Член Общественного совета Министерства экономического развития РФ, Член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев утверждает, что "инвестиции в цифровизацию очень выгодны для нефтегазового сектора и для бюджета страны в целом". По прогнозам Минэнерго России, суммарный эффект от реализации цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более чем 700 млрд руб. в год, что достигается за счёт снижения затрат на разведку и добычу на 10-15%, сроков вводов в эксплуатацию объектов - на 40%[1]. В сложном процессе цифрового перехода поддержать диалог между бизнесом и государством смогут участники Forum.Digital Oil&Gas. Форум дает широкие возможности для обмена опытом и обзора мировых технологических трендов в нефтегазовой отрасли, презентации лучших кейсов и решений по цифровизации отрасли от ведущих IT-интеграторов и нефтегазовых компаний, знакомства с перспективными startup-проектами.Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Forum.Digital Oil&Gas можно на сайте. Фонд развития цифровой экономики – институт цифровой трансформации, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции. Контакты для аккредитации СМИ и другим возможностям участия:Анна Плотникова - ap@forum.digital, тел. +7 (495) 215-27-56Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза[1] Источник: Министерство энергетики Российской Федерации.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы