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Фестиваль "Посольские дары" в Кремле откроется концертом барочной музыки
Фестиваль "Посольские дары" в Кремле откроется концертом барочной музыки - РИА Новости, 19.05.2021
Фестиваль "Посольские дары" в Кремле откроется концертом барочной музыки
В Музеях Московского Кремля начинается Музыкальный фестиваль "Посольские дары", который продлится до 31 мая. Событие станет частью выставки "Закат династии... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:53
2021-05-19T13:53
2021-05-19T13:59
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Музеях Московского Кремля начинается Музыкальный фестиваль "Посольские дары", который продлится до 31 мая. Событие станет частью выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий". Об этом сообщили в пресс-службе музея. От древнерусских распевов до сочинений, которые слушали в светских салонах в Италии, – такими в этот раз будут "Посольские дары". В программе фестиваля – три концерта, которые знакомят со светской и духовной музыкой России, а также стран Северной и Восточной Европы XVI – XVII века. Это как раз та эпоха, которой посвящена масштабная экспозиция про Смутное время и Лжедмитрия, которая до 25 июля проходит в Музеях Кремля. Вечер-открытие, который намечен на 19 мая, – возможность узнать, как звучала зарождавшаяся в XVI веке Италии опера, а также салонные канцоны и духовные арии того времени. Ансамбль ренессансных и барочных инструментов Alta Capella Ивана Великанова исполнит в Оружейной палате произведения Михаэля Преториуса, Генриха Шютца, Иоганна Германа Шайна и других композиторов. 24 мая в Патриаршем дворце выступит ансамбль русской духовной музыки "Сирин", основанный более 30 лет назад и хорошо известный за рубежом. Этот концерт будет посвящен древнерусскому певческому искусству: продемонстрируют распев, строчное многоголосие и демественное пение (в четыре голоса). Также прозвучат псалмы и духовные стихи.Завершатся "Посольские дары" 31 мая концертом в Оружейной палате. Проект NOVOSELIE представит написанную специально для фестиваля кантату для четырех голосов "Смутное время", а также другие сочинения руководителя ансамбля композитора Руста Позюмского.Фестиваль "Посольские дары" проходит в Музеях Кремля уже в шестой раз. Предыдущий, в ноябре 2019 года, был посвящен музыке эпохи Петра I.
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россия, что посмотреть , куда сходить , стиль жизни, музыка, новости культуры, восточная европа, концерты, московский кремль (музей-заповедник), италия
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
В Музеях Московского Кремля начинается Музыкальный фестиваль "Посольские дары", который продлится до 31 мая. Событие станет частью выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий
". Об этом сообщили в пресс-службе музея.
От древнерусских распевов до сочинений, которые слушали в светских салонах в Италии, – такими в этот раз будут "Посольские дары". В программе фестиваля – три концерта, которые знакомят со светской и духовной музыкой России, а также стран Северной и Восточной Европы XVI – XVII века. Это как раз та эпоха, которой посвящена масштабная экспозиция про Смутное время и Лжедмитрия, которая до 25 июля проходит в Музеях Кремля.
Вечер-открытие, который намечен на 19 мая, – возможность узнать, как звучала зарождавшаяся в XVI веке Италии опера, а также салонные канцоны и духовные арии того времени. Ансамбль ренессансных и барочных инструментов Alta Capella Ивана Великанова исполнит в Оружейной палате произведения Михаэля Преториуса, Генриха Шютца, Иоганна Германа Шайна и других композиторов.
24 мая в Патриаршем дворце выступит ансамбль русской духовной музыки "Сирин", основанный более 30 лет назад и хорошо известный за рубежом. Этот концерт будет посвящен древнерусскому певческому искусству: продемонстрируют распев, строчное многоголосие и демественное пение (в четыре голоса). Также прозвучат псалмы и духовные стихи.
Завершатся "Посольские дары" 31 мая концертом в Оружейной палате. Проект NOVOSELIE представит написанную специально для фестиваля кантату для четырех голосов "Смутное время", а также другие сочинения руководителя ансамбля композитора Руста Позюмского.
Фестиваль "Посольские дары" проходит в Музеях Кремля уже в шестой раз. Предыдущий, в ноябре 2019 года, был посвящен музыке эпохи Петра I.