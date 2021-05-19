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Фестиваль "Посольские дары" в Кремле откроется концертом барочной музыки

Фестиваль "Посольские дары" в Кремле откроется концертом барочной музыки - РИА Новости, 19.05.2021

Фестиваль "Посольские дары" в Кремле откроется концертом барочной музыки

В Музеях Московского Кремля начинается Музыкальный фестиваль "Посольские дары", который продлится до 31 мая. Событие станет частью выставки "Закат династии... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:53

2021-05-19T13:53

2021-05-19T13:59

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Музеях Московского Кремля начинается Музыкальный фестиваль "Посольские дары", который продлится до 31 мая. Событие станет частью выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий". Об этом сообщили в пресс-службе музея. От древнерусских распевов до сочинений, которые слушали в светских салонах в Италии, – такими в этот раз будут "Посольские дары". В программе фестиваля – три концерта, которые знакомят со светской и духовной музыкой России, а также стран Северной и Восточной Европы XVI – XVII века. Это как раз та эпоха, которой посвящена масштабная экспозиция про Смутное время и Лжедмитрия, которая до 25 июля проходит в Музеях Кремля. Вечер-открытие, который намечен на 19 мая, – возможность узнать, как звучала зарождавшаяся в XVI веке Италии опера, а также салонные канцоны и духовные арии того времени. Ансамбль ренессансных и барочных инструментов Alta Capella Ивана Великанова исполнит в Оружейной палате произведения Михаэля Преториуса, Генриха Шютца, Иоганна Германа Шайна и других композиторов. 24 мая в Патриаршем дворце выступит ансамбль русской духовной музыки "Сирин", основанный более 30 лет назад и хорошо известный за рубежом. Этот концерт будет посвящен древнерусскому певческому искусству: продемонстрируют распев, строчное многоголосие и демественное пение (в четыре голоса). Также прозвучат псалмы и духовные стихи.Завершатся "Посольские дары" 31 мая концертом в Оружейной палате. Проект NOVOSELIE представит написанную специально для фестиваля кантату для четырех голосов "Смутное время", а также другие сочинения руководителя ансамбля композитора Руста Позюмского.Фестиваль "Посольские дары" проходит в Музеях Кремля уже в шестой раз. Предыдущий, в ноябре 2019 года, был посвящен музыке эпохи Петра I.

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