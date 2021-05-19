https://ria.ru/20210519/farmatsevt-1732898571.html

Исследование показало отношение россиян к фармацевтам

Исследование показало отношение россиян к фармацевтам - РИА Новости, 19.05.2021

Исследование показало отношение россиян к фармацевтам

Каждый второй россиянин испытывает уважение к фармацевтам, а каждый третий - благодарность за их труд, говорится в исследовании сервиса SuperJob, проведенном... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:39

2021-05-19T09:39

2021-05-19T09:39

россия

здоровье - общество

superjob

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_309:424:2610:1718_1920x0_80_0_0_6745ae80090bb4a03d92e988387aeb11.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Каждый второй россиянин испытывает уважение к фармацевтам, а каждый третий - благодарность за их труд, говорится в исследовании сервиса SuperJob, проведенном специально для РИА Новости накануне профессионального праздника российских фармацевтов.Правительство РФ ранее приняло решение установить 19 мая профессиональный праздник "День фармацевтического работника", соответствующее постановление было опубликовано в понедельник. Сервис SuperJob в преддверии праздника выяснил, какие чувства россияне испытывают к людям, которые работают фармацевтами.Опрос проводился 17-18 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов (экономически активное население России старше 18 лет) из 381 населенного пункта из всех федеральных округов. "На вопрос, какие чувства россияне испытывают к фармацевтам, 49% назвали уважение, 35% - благодарность, 16% - безразличие", - говорится в сообщении по итогам исследования.При этом женщины чаще мужчин говорили об уважении к фармацевтам (55% и 43% соответственно), а также о чувстве благодарности (39% и 32%). Мужчины же чаще отмечали, что относятся к представителям данной профессии безразлично (21% против 12% среди женщин)."В аналогичном опросе, посвященном отношению к врачам, россияне чаще говорили об уважении (уважают врачей 63%, уважают фармацевтов 49%), благодарности (по отношению к врачам - 54%, к фармацевтам - 35%), восхищении (12% и 4% соответственно). Однако не только позитивных эмоций, но и недоверия к врачам больше: 9%, а по отношению к фармацевтам - 5%", - отмечает сервис.По словам директора по связям с общественностью фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп" Елены Шипиловой, с прошлого года сотрудники фармацевтической отрасли наравне с врачами стоят на передовой борьбы с пандемией. "Наши заводы, например, перешли на круглосуточный режим работы и в разы увеличили производство препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для профилактики и лечения COVID-19", - сказала РИА Новости Шипилова."Это стало возможным благодаря самоотверженности и самоотдаче работников компании. Учреждение Дня фармацевтического работника подчеркивает важность деятельности всех специалистов, участвующих в процессе производства лекарственных препаратов, которые ежедневно, не только в пандемию, спасают жизни людей. Мы приветствуем эту инициативу и уверены, что этот день станет любимым профессиональным праздником отрасли", - добавила она.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587963989.html

https://ria.ru/20200511/1571268229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, superjob, общество