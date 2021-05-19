https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1733046253.html

Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения

Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения - РИА Новости, 19.05.2021

Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения

Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T22:31

2021-05-19T22:31

2021-05-19T22:57

олимпийские игры

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сергей лазарев

роттердам

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РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что "Бог любит троицу"."Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!" - рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о том, планирует ли он выступить на Евровидении вновь.На вопрос о том, есть ли в русском языке какое-то крылатое выражение, подходящее по случаю, певец вспомнил поговорку "Бог любит троицу"."Я вернусь", - среагировал Лазарев на ремарку ведущих о его возвращении.Сергей Лазарев охарактеризовал песню Манижи для конкурса как "микс фолка, поп-музыки и рока", отметив, что композиция получилась необычной."Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о популярности Манижи среди российской аудитории.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.

https://ria.ru/20210518/lazarev-1732773126.html

https://ria.ru/20210519/manizha-1732958999.html

россия

роттердам

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олимпийские игры, евровидение-2021, россия, сергей лазарев, роттердам