Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения
22:31 19.05.2021 (обновлено: 22:57 19.05.2021)
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что "Бог любит троицу".
"Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!" - рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о том, планирует ли он выступить на Евровидении вновь.
На вопрос о том, есть ли в русском языке какое-то крылатое выражение, подходящее по случаю, певец вспомнил поговорку "Бог любит троицу".
"Я вернусь", - среагировал Лазарев на ремарку ведущих о его возвращении.
Сергей Лазарев охарактеризовал песню Манижи для конкурса как "микс фолка, поп-музыки и рока", отметив, что композиция получилась необычной.
"Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о популярности Манижи среди российской аудитории.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.