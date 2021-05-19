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https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1733046253.html
Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения
Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения - РИА Новости, 19.05.2021
Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения
Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:31
2021-05-19T22:57
олимпийские игры
евровидение-2021
россия
сергей лазарев
роттердам
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РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что "Бог любит троицу"."Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!" - рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о том, планирует ли он выступить на Евровидении вновь.На вопрос о том, есть ли в русском языке какое-то крылатое выражение, подходящее по случаю, певец вспомнил поговорку "Бог любит троицу"."Я вернусь", - среагировал Лазарев на ремарку ведущих о его возвращении.Сергей Лазарев охарактеризовал песню Манижи для конкурса как "микс фолка, поп-музыки и рока", отметив, что композиция получилась необычной."Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о популярности Манижи среди российской аудитории.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.
https://ria.ru/20210518/lazarev-1732773126.html
https://ria.ru/20210519/manizha-1732958999.html
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олимпийские игры, евровидение-2021, россия, сергей лазарев, роттердам

Лазарев заявил, что вернется на сцену Евровидения

22:31 19.05.2021 (обновлено: 22:57 19.05.2021)
 
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что "Бог любит троицу".
"Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!" - рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о том, планирует ли он выступить на Евровидении вновь.
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 14:57Шоубиз
Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу
На вопрос о том, есть ли в русском языке какое-то крылатое выражение, подходящее по случаю, певец вспомнил поговорку "Бог любит троицу".
"Я вернусь", - среагировал Лазарев на ремарку ведущих о его возвращении.
Сергей Лазарев охарактеризовал песню Манижи для конкурса как "микс фолка, поп-музыки и рока", отметив, что композиция получилась необычной.
"Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о популярности Манижи среди российской аудитории.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Манижа раскрыла некоторые подробности своей личной жизни
 
Олимпийские игрыЕвровидение-2021РоссияСергей ЛазаревРоттердам
 
 
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